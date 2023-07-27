尼日爾總統遭軟禁　軍方宣布支持政變

非洲國家尼日爾（Niger）發生軍事政變，總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）26日晚遭總統衛隊成員扣押並軟禁。陸軍參謀長27日發聲明稱，為免軍隊內訌，宣布支持有關行動，以及宣布忠於推翻總統的國防和安全部隊。



陸軍參謀長簽署的一份聲明中表示，軍隊需「保護總統及其家人的人身安全」，並避免「致命的對抗……這可能會造成血腥屠殺並影響人民的安全」。

路透社27日稱， 尼日爾軍隊宣布忠於推翻總統國防和安全部隊。

總統府的衛隊成員7月25日晚起封鎖總統府，巴祖姆26日晚在總統府被扣押後，士兵晚上透過國家電視台宣布他已被撤職，並已關閉國家邊境，實施全國宵禁，直到局勢穩定。

軍方稱在該國安全局勢持續惡化、政府對經濟和社會治理不力的情況下，安全部隊決定推翻巴祖姆政權，促其他國家不要干預。

巴祖姆27日在X（前稱Twitter）發文稱，「來之不易的成果將得到維護。所有熱愛民主和自由的尼日爾人都將確保這一點。」以及呼籲「所有民主派和愛國者」去讓這一「危險的冒險」失敗。

▼巴祖姆7月27日早上在X發文，將維護得來不易的民主成果。

是否政變？多方莫衷一是

路透社27日引述外長馬蘇杜（Hassoumi Massoudou）接受法媒訪問時稱，巴祖姆至27日早上仍在總統府被軟禁。目前未知馬蘇杜下落。

馬蘇杜在X上發文稱這政變企圖將失敗。

馬蘇杜稱，並非所有軍隊都參與政變。較早時一些不願透露姓名的西方官員告訴路透社，沒證據表明軍方支持政變。

多國回應

巴祖姆是西方國家打擊西非伊斯蘭武裝分子的重要盟友。美國務卿布林肯（Antony Blinken）呼籲立即釋放巴祖姆。他稱已與巴祖姆通電話，表達華府對他的堅定支持。

布林肯未有就事件是否政變明確表態，僅稱這顯然是企圖以武力奪權以及擾亂憲法。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）與巴祖姆通話，強調組織全力支持他。

中國外交部呼籲尼日爾相關方從國家與人民根本利益出發，透過對話和平解決分歧，盡快恢復正常秩序，維護國家和平穩定和發展大局。