麥卡錫稱拜登與亨特外國商業利益有關　內部會議無人反對彈劾

美國總統拜登（Joe Biden）被指牽涉次子亨特（Hunter Biden）在外國的商業利益，共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）形容事態到了可以啟動彈劾程序的程度，但預料拜登遭彈劾下台的風險很低。



由共和黨主導的國會眾議院監督委員會，一直在調查拜登在奧巴馬（Barack Obama）擔任副總統時，有否以自身影響力協助家人獲得商業利益。其中一名亨特的前商業夥伴預計將前往國會作證，委員會表示該人曾親耳聽到一間烏克蘭能源公司高層，直接問亨特可否致電拜登。

拜登過往多次表明不清楚家人的商業狀況，亦不會與兒子討論其海外的商業往來。有共和黨人認為，拜登並非如他所說的一無所知，眾議院議長麥卡錫更形容，事態已到了可以啟動彈劾調查的程度。據報麥卡錫26日與部分黨友閉門會議，期間無人反對發動彈劾。

麥卡錫在擔任議長前後，已表明將針對拜登進行調查，以回應拜登政府向前特朗普（Donald Trump）的調查及彈劾。特朗普任內曾兩度被國會彈劾，外界相信共和黨有意報復。但參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）曾表示，隨便提出彈劾議案會對國家不利。

亨特近年指控纏身，他正面對的逃稅及非法管有槍械指控，因法庭上的爭議未能按先前與控方達成認罪協議，認罪審理。

共和黨一旦通過啟動彈劾程序，拜登會成為美國史上第四位在位期間被彈劾的總統。不過共和黨在參議院並無絕對議席優勢，預料拜登被彈劾下台的機會很微。