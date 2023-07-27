拜登兒子亨特認罪協議不被法官接納　其後否認逃稅罪

美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）6月20日與檢方達成認罪協議，他原定承認兩項故意逃稅罪，以換取不被起訴非法擁有槍械的罪名。美國聯邦法官諾里卡（Maryellen Noreika，暫譯）7月26日稱暫不接納這份認罪協議，亨特其後否認逃稅罪。



路透社7月26日稱，亨特的律師和檢察官在法庭上有分歧，他們就認罪協議是否能防止亨特未來被指控犯其他罪行，有不同看法。亨特的律師克拉克（Chris Clark）表示，這認罪協議是「無法律效力的」。

諾里卡指，她暫不接納這份認罪協議，需更多時間來審視它。她要求控辯雙方再提出理由來說服她接納這協議。

亨特被控就2017年及2018年的逾150萬美元（約1,170萬港元）收入，欠交超過10萬美元（約78萬港元）稅款。他也被發現在2018年10月管有一支左輪手槍，他當時因濫用藥物成癮，被禁止擁有槍械。

根據他6月20日與檢方達成的認罪協議，控方考慮建議法院判處亨特緩刑24個月。

美國白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）26日表示，拜登與妻子吉爾（Jill Biden）愛他們的兒子亨特，並在他尋求重建生活時支持他。