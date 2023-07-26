美眾議院議長麥卡錫：共和黨議員擬對拜登展開彈劾調查

隨著美國總統拜登（Joe Biden）家庭再度捲入利益醜聞，共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）7月25日表示，共和黨議員考慮對拜登進行彈劾調查，以確定是否存在財務不當行為。



麥卡錫25日在國會發表講話時表示，共和黨眾議員正提出建議，認為有關拜登家族財務的問題需要進行調查。他強調，彈劾調查讓國會能夠獲得更全面信息，從而了解真相。

眾議院的彈劾調查，是對總統提出彈劾條款（articles of impeachment）的第一步。 調查時間可長可短，完全取決於眾議院的決定，有可能持續到選舉季節。

白宮發言人薩姆斯（Ian Sams）批評，共和黨眾議員不顧事實真相，毫無底線地緊咬總統。

共和黨議員近期重查拜登兒子亨特（Hunter Biden）的海外商業交易問題，質疑涉及腐敗且可能與拜登有開。參議員格拉斯利（Chuck Grassley）上星期公開聯邦調查局（FBI）的資料，顯示有線人表示，烏克蘭天然氣公司布里斯馬控股公司（Burisma）的人員承認，是應拜登要求繼續聘用亨特，並向拜登家族付款以換取政治影響力。