李家超訪東盟｜香港因何「搶住入」全球最大自由貿易區RCEP？

行政長官李家超日前率領龐大團隊，包括多位司局長，以及來自金融投資、工商界、創新科技、運輸物流及法律界等各界領袖代表，出訪東盟三國包括新加坡、印尼及馬來西亞。此行的主要目的，除了介紹本港最新情況，發展潛能及各種商機外，相信就是爭取東盟國家支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。



作為全球最大自由貿易區，RCEP現時有15個成員國，包括中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭以及東盟10國，協定於去年1月正式生效。從人口數量、經濟體量、貿易總額三方面來看，RCEP均佔全球總量約30%。自該協定生效後，已核准成員之間90%以上的貨物貿易將最終實現零關稅。

RCEP還在原產地規則、海關程序、檢驗檢疫等方面形成統一規則，域內貿易便利化程度將進一步提高。此外，各成員國在服務貿易、投資等方面也作出高水平開放承諾，並建立了高水平的知識產權、電子商務等規則，有利各類經濟要素流動更加順暢，將進一步鞏固和發展域內產業鏈、供應鏈和價值鏈。

特首李家超出訪東盟三國爭取香港加入RCEP，訪問新加坡期間與總理李顯龍會面，兩人會晤大約半小時後，再共晉午餐。(政府新聞處)

有國際經濟學者估算，預計到2030年，RCEP將使全球GDP每年增加1,860億美元（約1.45萬億港元），較《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）增加1,470億美元（約1.15萬億港元）為多，並能使RCEP成員國的GDP增加0.2%，當中將對中國、日本和韓國三國的利益非常龐大。

RCEP推動中國與東盟經貿大增

在RCEP機遇利好和西部陸海新通道的牽引作用下，中國與東盟經貿往來日益頻密。2022年經西部陸海新通道鐵海聯運班列從東盟國家進出口的貨物達6.9萬標箱，同比增長9.7%。今年一季度，西部陸海新通道鐵海聯運班列發送集裝箱貨物19.1萬標箱，同比增長11.7%。

中國海關總署發布的數據顯示，今年第一季度中國進出口總值9.89萬億元人民幣，同比增長4.8%；新增出口訂單金額增長的企業比重連續三個月環比提升；3月出口集裝箱重箱同比增加10.5%。

撇開關稅減免的優惠外，有分析認為加入RCEP的重點其實更多是期待結合現有的協議，讓多個亞洲國家更加接近，建立如像歐盟或者是北美的區域整合。

事實上，在RCEP去年生效後，特區政府隨即申請加入，冀在今年中成為RCEP一員。東盟是香港的第二大貿易夥伴，商品貿易總額達1.3萬億港元，相當於香港全球商品貿易額的13.7%；香港也是東盟與中國內地商品貿易的重要轉口港。

2021年，香港出口至15個RCEP成員的商品總值高達4518億美元，其中98.8%為轉口貿易。RCEP協定自2022年1月生效後，符合相關原產地規則產品，均可享受RCEP關稅優惠。

李家超（中）抵新加坡展開東盟三國訪問行程（新加坡駐港總領事館FB圖片）

李家超於7月23日出發前亦表示，東盟去年經濟增長5.5%，過去10年年增長率平均約4%，反映商機無限。他指出，香港加入RCEP對自身有幫助，亦可對該自由貿易協定作出自身貢獻，因本港具有如「八大中心」等多方面優勢。他強調香港既可以作為一個貢獻者，亦可以利用東盟及RCEP網絡推廣本港的不同發展機遇。

根據2020年數據，RCEP十五國的服務貿易佔香港總額的50%左右。雖然香港對大部分進口貨物本身都免徵關稅，且製造業比重很小，但加入RCEP協定將令服務貿易及投資等環節受惠。

RCEP不如CPTPP似「雞肋」？

有意見認為，與CPTPP相比，RCEP的貿易協議較弱，成員間的經濟整合程度較低，在勞工權益、環保和知識產權等範疇上對成員國的要求不及CPTPP高，開放程度亦遠達不及。一方面，東盟70%的貿易早就以零關稅進行，且RCEP的額外關稅削減，只會逐步生效，距離全面實施還有一段距離。另一方面，為滿足成員國多樣化的需求，RCEP只能採取符合最低共識的條款。這使外界批評其質量低於香港本身的自由貿易協定FTA，也遠不及CPTPP。此外，RCEP也不像跨太平洋夥伴關係協定（TPP），在知識產權、國有企業、勞工、環境等方面制定高標。

不過，RCEP的涵蓋範圍較廣。有專家指出RCEP作為目前為止最大的巨型FTA，不僅能讓東亞地區的經濟整合變得更緊密，也將強化中國影響力，並與CPTPP產生競合關係，故香港加入RCEP仍有不少的好處。

RCEP在原產地規則、海關程序、檢驗檢疫等方面形成統一規則，域內貿易便利化程度將進一步提高。(Getty)

首先，政府統計處5月份對外商品貿易數字顯示，本港商品進口貨值同比下降15.6%，跌幅較市場預期的11.1%更大，亦是連續第13個月下滑。進口方面亦錄得16.7%的按年跌幅，高於預期的10.2%。首5個月整體出口較去年下跌16.3%，有形貿易逆差達1,750億港元。這當中雖有着諸如全球商品需求的疲軟、匯率因素等影響，但也多少因為本港尚未加入RCEP，讓香港的貨物貿易競爭力受損。

RCEP目前的15個成員國均是本港的主要經濟貿易夥伴，2021年香港與RCEP的貨物貿易總額更佔總體七成。鑑於當前RCEP區域內相互實施關稅減免，將讓促使貨物從香港轉口的誘因減少，轉口港功能被削弱。這多少解釋了作為昔日全球港口龍頭的葵青貨櫃碼頭，全球排名如今已跌至第9位。

香港貿發局研究總監范婉兒表示，假若香港能於今年內正式加入RCEP，將有助香港進一步融入區域產業鏈，尤其因為是首次與日本、韓國被納入同一份自貿協定中，對於香港與日韓之間的貿易往來將會有較明顯的促進效用。

另一重點是，RCEP可為金融、跨境投資、專業服務等香港優勢產業帶來商機．並助駐港外資企業開拓RCEP巿場。在RECP之下，各成員還承諾65%服務業可對外開放，亦因香港及內地有簽署《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），所以相變對在港外資公司准入內地市場更為方便。

香港的加入將有助本港進一步融入區域產業鏈，對香港與日韓之間的貿易往來將會有較明顯的促進效用。(Getty)

應對地緣政治、加強轉口、有利港商

香港中華廠商聯合會最近的報告則指，在中美關係愈趨緊張的情況下，香港面對國際大環境和地緣政治的巨大變化，有需要更多的加強與東盟地區的聯繫，不再只面向歐美。

該組織補充，由於RCEP成員國包含發達經濟體、新興市場和較低收入國家，結構相當多元化，中國可以借此平台，推動部分產業向區內其他發展中國家轉移，以配合其產業升級的需要；同時，中國也可以在當中附加值更高的市場上搶佔更大份額。在這個過程中，香港的轉口貿易必然能從中受益。

新加坡總理李顯龍日前與李家超會見後表示，重由新方支持香港早日加入RCEP。(Getty)

報告又認為，不少香港廠商早已在東南亞國家設立生產線，受惠於RCEP的關稅減免，這些企業的產品競爭力將得以提升。此外，成員國之間統一的原產地規則，亦有利於廠商在區域範圍內進行生產資源和經營佈局的重新規劃與優化配置。

RCEP也是香港參與國家發展的一個切入點。當前國家正構建「雙循環」新發展格局，國際循環將更偏重於以區域性經濟合作為本的區塊循環、分支循環。香港可在這個循環體系中鞏固其超級聯繋樞紐角色。

RCEP現時有15個成員國，包括中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭以及東盟10國。(ASEAN.org)

福島核廢水問題或成阻礙？

鑑於加入RCEP需要至少9個成員批准後生效，其中包括至少6個東盟成員，以至至少3個非東盟成員。目前，香港加入RCEP一事，得到新加坡、印尼及馬來西亞等至少3個東盟國家表態支持。李家超昨日（24日）會見新加坡總理李顯龍後表示，香港重視與新加坡的長期密切關係，亦感謝新方支持香港早日加入RCEP，深信兩地合作會繼續穩步發展。

至於3個非東盟成員，除了中國作為「強大後盾」外，香港也積極爭取日本的支持。香港貿易發展局早前透過香港日本商工會議所（HKJCCI）協助，與104間駐港日本企業進行問卷調查，發現近九成已在至少一個日本以外的RCEP市場經營業務，逾六成計劃或有意在未來3年，通過香港辦事處在RCEP成員國擴展業務，當中以大灣區和東盟最受歡迎，分別有4成日資企業選擇。

日本福島核廢水問題或成香港爭取對方支持的「關鍵」？(Getty)

受訪公司普遍認為，香港區域聯通性強，與中國內地營商網絡密切、資金可自由流動及貨幣自由兌換及高效的轉運和配送樞紐等，皆有助在港日資企業開拓RCEP的重要因素。

貿發局研究總監范婉兒指，本港相對其他地區擁有與內地緊密連接的優勢，而且對於內地不論大灣區和非大灣區城市，以及東盟國家中的貿易均發揮重要角色，相信是主要吸引日商落戶本港的原因。

鑑於在中美貿易戰的背景下，香港或較難以取得澳洲、新西蘭兩國的支持，故日本和韓國是唯一的選擇。然而，香港近日因應日本排放福島核廢水一事，決定將立刻禁止福島、東京、千葉等10個都道府縣水產品進口，使得雙方關係受到一定的負面影響，或會殃及對方支持香港加入RCEP。商務及經濟發展局局長丘應樺早前強調，進口管制措施與加入RCEP是「兩碼子的事」，冀日方能夠以整體利益為依歸。