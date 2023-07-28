中俄朝VS美日韓？　專家：金正恩借「戰勝節」架新冷戰格局

朝鮮領導人金正恩在朝鮮戰爭（又稱韓戰）「停戰協定」簽署70周年的慶祝活動中，會見俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和中國高層代表團，是新冠疫情爆發以來外界首度看到金正恩會見外賓。分析認為，金正恩利「戰勝節」，建立起「朝中俄」對抗「韓美日」的新冷戰格局。



朝中社星期四（7月27日）報道，金正恩26日與紹伊古舉行會談，紹伊古還將俄羅斯總統普京的簽名信函交給金正恩。兩人當天一同參觀平壤的武器展，金正恩向紹伊古介紹了朝鮮的新型武器和裝備。

在朝鮮公開的照片中，除了有使用固體燃料的洲際彈道導彈火星-18型等最新武器，還有朝鮮正在開發的新型無人機。

專家認為，朝鮮公開金正恩和紹伊古一同參觀武器展的照片，是為了強調朝俄軍事關係緊密。

此外，27日零時舉行的「戰勝節慶祝演出」登場前，金正恩還會見了由中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠率領的中國黨政代表團。期間，李鴻忠把中國國家主席習近平的私人信函轉交給金正恩。隨後，金正恩和紹伊古及李鴻忠一同觀看了演出。

朝鮮慶祝的是韓戰1953年7月27日「停戰協定」簽署70周年紀念，朝鮮將這一天稱為「戰勝節」。

專家：若打長期戰 唯有朝鮮能供武器給俄軍

俄羅斯在俄烏進行戰爭之際派出紹伊古訪朝，受到關注。分析認為，訪問可能是為了討論朝俄間的武器交易。這是俄軍事代表團自2019年7月以來再次訪朝。

韓國統一研究院高級研究委員趙漢范說：「戰爭長期化的情況下，朝鮮是唯一能向俄羅斯提供武器的國家。若俄烏停戰，俄羅斯將需要朝鮮勞工到烏東頓巴斯地區參與重建和修復工作。同時，俄羅斯是能向受到孤立的朝鮮提供原油的國家。」

之前，美國情報當局一直懷疑，朝鮮已向俄羅斯供應或想供應在烏克蘭戰爭中使用的武器。去年11月和今年1月，白宮接連公開疑似武器交易情況的衛星照片，並爆料稱，朝鮮向俄羅斯瓦格納僱傭軍組織提供導彈和火箭，以換取糧食援助。但朝鮮一直強烈否認。

分析也指出，金正恩利用這次「戰勝節」，快速建立起「朝中俄」對抗「韓美日」的格局。

慶南大學遠東問題研究所教授李炳哲說，朝鮮被國際社會孤立，它看到俄烏戰爭爆發後產生的陣營對決，認為是建立反美陣營的機會，今後或會試圖突破國際社會的制裁。

夜間閱兵或可限制西方窺視

另外，朝鮮27日晚8時（新加坡晚7時）在平壤金日成廣場舉行大型閱兵式。朝鮮選擇在夜間舉行閱兵式，據說是想通過夜間照明提高戲劇性效果，也有人說是希望通過燈光與鏡頭調控，確保西方只能看到朝鮮高層希望他們看到的東西。

由於朝鮮在今年2月舉行的朝鮮人民軍建軍75周年閱兵式上首次公開了固體燃料洲際彈道導彈「火星-18型」，因此它是否會在這次閱兵式上公開新武器，備受關注。

本文獲《聯合早報》授權轉載

