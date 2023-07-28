中國留學生恐嚇民主派人士案件　波士頓法院明年1月底開審

一名留美中國學生涉嫌暴力威脅親民主人士案將於明年1月開庭審理。



據美國之音報導，在美中國留學生吳嘯雷（Xiaolei Wu，譯音）涉嫌暴力威脅親民主人士案星期四（7月27）在波士頓進行首次預審會議，將此案開庭審判日期定於2024年1月22日，庭審預計將持續四至五天。

被告吳嘯雷在預審會議開始前五分鐘與他的辯護律師一起出現在法庭。由於只是預審，主要討論在控辯雙方律師和法官之間進行，吳嘯雷並沒坐在被告席，而在旁聽席前排入座。整個預審會議期間，他表現鎮定。

在明年1月開庭審判期間，控辯雙方將分別傳喚證人或專家出庭。在那之前，雙方也將繼續進行多次預審會議。被告吳嘯雷至今一直表示不認罪。

25歲的吳嘯雷此前就讀於波士頓伯克利音樂學院（Berklee College of Music）。他因涉嫌在網上以及通過跨州聯絡方式威脅一名在校園張貼海報支持中國民主的抗議者，在去年12月13日被美國聯邦調查局逮捕，此後獲准有條件保釋。在被聯調局（FBI）逮捕後，吳嘯雷也被伯克利音樂學院下令停學，不准進入校園。今年1月，一個聯邦大陪審團對他正式提出起訴。

指控書稱，嫌疑人吳嘯雷在2022年10月22日至24日之間通過微信、電子郵件、Instagram對一名在校園或附近張貼「我們要自由」（We Want Freedom）等海報的個人進行了語言攻擊，並威脅要剁掉對方的手。此外，吳嘯雷還告訴受害者他已向中國國家安全部門舉報其行為，並稱國安部分將造訪受害者在中國的家人。吳嘯雷還通過他人找出了受害者的電郵地址，並公開其聯繫方式，希望其他人都上網對其進行騷擾。

根據法院的公開記錄，吳嘯雷在今年1月20日對法官表示不認罪。此後，法庭舉行過幾次聽證，包括4月24日准許吳嘯雷移除他一直佩戴的電子監控裝置。

部分伯克利音樂學院學生及校外的民主活動人士4月4日在校門口進行了小範圍抗議活動，指責學校對吳嘯雷事件的不作為。他們在訴求聲明中說，當事人在被吳嘯雷騷擾期間曾向學校高層及學生組織多方求助，但鮮有回應。

聲明還指出，作為藝術學院，伯克利應當捍衛所有學生的言論自由，尤其是那些來自言論自由被壓迫的國際留學生。

在星期四預審會議的前一天，美國之音再次聯絡伯克利音樂學院，隨後收到校方電郵回覆：「我們無法分享此事件的具體細節，但伯克利有著一套由訓練有素的專業人員進行的徹底且客觀的調查程序。我們相信我們對此事給予了足夠的重視，也採取了合適的措施。」

聲明續稱，該校強烈鼓勵「我們社區的任何目睹或經歷了騷擾或歧視的成員報告此事，好讓我們提供及時的支持、資源與服務。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

