Sinéad O'Connor離世　警方：到場時已沒反應　死因暫無可疑

愛爾蘭傳奇女歌手Sinéad O'Connor7月26日在倫敦寓所中突然離世，震驚全球樂壇。警方27日表示她當場身亡，初步死因無可疑。有音樂界人士認為，Sinéad生前遭業界仇視。



天空新聞（Sky News）27日報道，倫敦警方發表聲明，稱在26日早上11時18分接報，調查一宗女子昏迷案，警員到場後，證實一名56歲女子當場不治。

倫敦死因庭則表示，已經通知Sinéad直系親屬，並為她進行死因鑑定。其家屬同日稱，對Sinéad的離世消息大受打擊。

Sinéad O'Connor離世消息傳出後，有歌迷7月27日到她在愛爾蘭的故居外獻花悼念。（Reuters）

Sinéad憑《Nothing Compares 2 U》紅遍全球，惟她長期受到情緒問題困擾，包括她的兒子Shane去年自盡身亡後，Sinéad曾在網上表示「沒有兒子就沒有活下去的理由」。不過她在兩週前提到，自己相隔二十三年再次重返倫敦定居感到高興，並透露準備推出新作品及舉行巡唱的計劃。

Sinéad的陸軍裝髮型及叛逆的性格令大家留下深刻印象，但英國樂隊The Smiths前主音Morrissey認為，音樂界有部分人士仇視「不合群」的歌手，形容她被業界排擠。Morrissey形容她敢於拒絕被標籤，並在大家保持沉默時，仍勇於表態。