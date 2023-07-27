Sinéad O'Connor突然離世　終年56歲　愛爾蘭總理：才華無人能及

愛爾蘭傳奇女歌手Sinéad O'Connor7月26日離世，終年56歲。她生前憑《Nothing Compares 2 U》走紅，其一生充滿爭議，但同時亦受到個人問題困擾。愛爾蘭總統及總理都對Sinéad的離世感到惋惜，形容她的才華無人能及。



《衛報》及英國廣播公司（BBC）報道，Sinéad的家人發表對方離世的簡短聲明，但沒有透露她的死因，同時希望大家可以尊重家人和朋友的私隱。

Sinéad突然離世震驚樂壇，而在她的家鄉愛爾蘭，總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）形容，對方的音樂獲全球樂迷愛戴，其才華並無人能及；副總理馬丁（Micheál Martin）則表示，愛爾蘭損失其中一位最偉大的音樂人。

總統希金斯（Michael D.Higgins）認為，Sinéad英年早逝，指她生前是國家近數十年最有天分的填詞和唱作歌手，亦擁有獨特的天分，而且與歌迷有獨特的連繫。

Sinéad O'Connor被視為愛爾蘭近代最偉大的音樂人之一，圖為她在2013年4月4日於突尼斯一個音樂節上表演。（REUTERS）

Sinéad出身於都柏林（Dublin），並在1987年憑獲格林美（Grammy）提名《The Lion and the Cobra》出道，之後在1990年翻唱Prince的名曲《Nothing Compares 2 U》紅遍全球，該唱片銷量數以百萬計，其音樂影片在YouTube的瀏覽量更達4億次以上。

她除了才華洋溢，其光頭造型及敢言性格同樣深入民心，包括公開撕毀教宗的照片，抗議教會的兒童性侵問題，令她收到死亡恐嚇和遭電台封殺等，但她表明不會道歉。

Sinéad在2018年改為信奉伊斯蘭教，並改名為Shuhada' Sadaqat，不過繼續以原名亮相舞台。她在2022年1月遭遇喪子之痛，兒子Shane傳出失蹤消息，兩天後被發現身亡，終年17歲。這件事令她決定取消全年的表演，而在她離世前不久在X（前稱Twitter）留言悼念兒子，形容他是自己的一生最愛等。