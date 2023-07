Sinéad O'Connor英年早逝　童年陰影塑造叛逆風格

愛爾蘭著名女歌手Sinéad O'Connor7月26日離世,終年56歲。她被喻為當地近代樂壇的天才之一,其光頭形象及出位言行亦深入民心,但原來這種另類風格與她的年少時代有關,而事實上,她亦視音樂為逃避童年陰影的良藥。



英國廣播公司(BBC)報道,Sinéad O'Connor在1966年12月8日出生於都柏林,她在5兄弟姊妹中排行第三,父母很早結婚,惟婚姻生活大起大跌,兩人最終在Sinéad八歲的時間離異。

Sinéad的兄弟Joseph曾形容母親「非常不高興和不安」,並且有對兒女肢體和情緒虐待,導致Sinéad離家與父親同住,但她卻多次逃學和到店舖盜竊,最終被送到都柏林一間教會的收容中心。

年輕時才華嶄露頭角

該收容中心用於安置被視為濫交的年輕女性,不過亦是Sinéad走上音樂之路的重要轉捩點。當時一名修女為了可以控制Sinéad的情緒,就買了一個結他給她,更找來音樂老師教授音樂。中心一名義工的兄弟是當地知名搖滾樂隊In Tua Nua成員,於是曾找Sinéad一同錄音,但最終樂隊認為她太年輕,所以沒邀請成為全職成員。

Sinéad O'Connor年輕時獲修女贈送結他,令她與音樂結下不解之緣。圖為她2009年在拉脫維亞一個音樂節上表演。(Reuters)

Sinéad在16歲時被送到沃特福德(Waterford)的寄宿學校,有教師發現她的天份,幫她製作唱帶樣本,當中包括兩首自己創作的歌曲。當地作曲家Colm Farrelly與她見面後,決定安排她與其他音樂人組成樂隊Ton Ton Macoute,結果一炮成名,樂隊搬到都柏林。

堅拒改變叛逆形象

她之後搬到倫敦發展,遇上曾與U2合作的老牌經理人Fachtna Ó Ceallaigh,除了教導她的音樂技巧,同時亦灌輸共和政治思想。而Sinéad與唱片公司簽約後,對方希望她可以捨棄她一直以來的叛逆龐克(punk)形象,改以一身女裝打扮,但她堅決拒絕,其陸軍裝髮型從此獲保留。

Sinéad憑首張唱片《The Lion and the Cobra》於1987年打響名堂,其聲線和音樂奠定她在樂壇的地位,亦為她帶來格林美獎的提名。而在這次成功的背後,Sinéad與監製反目成仇,但她成功遊說唱片公司讓自己創造作品,反映她的才能和自信。

Sinéad O'Connor堅拒改變陸軍裝髮型。(Reuters)

不過Sinéad在翻唱Prince的《Nothing Compares 2 U》後,知名度就像坐火箭一樣直線上升,唱片《I Do Not Want What I Haven't Got》稱霸英美及愛爾蘭流行榜。她在音樂影片的大頭特寫片段令人留下深刻印象,惟她之後透露,拍攝MV時憶起遇車禍喪生的母親,因此令她流淚。

當眾撕毀教宗照片惹公憤

Sinéad在樂壇的爭議不斷,例如在美國新澤西州(New Jersey)表演時,要求取消出場前播放美國國歌的慣例,大會方面在不願意的情況下同意更改安排,事件惹來多個美國電台不滿,紛紛封殺她的作品。

Sinéad O'Connor生前非常敢言,圖為她在2000年5月13日帶同女兒Roisin在都柏林參加反種族歧視示威。(Reuters)

而她獲邀出席全國廣播公司(NBC)的綜藝節目《Saturday Night Live》(SNL)宣傳新作品時,就在唱出Bob Marley的《War》時改歌詞,加入批評教會性侵兒童的內容,並當眾撕毀時任教宗若望保祿二世(John Paul II)的照片,結果NBC接獲超過4000宗投訴,有觀眾更破壞她的唱片報復。

Sinéad在事件後搬回都柏林定居,唱片的銷路欠佳,再加上捲入女兒撫養權之爭,種種壓力導致她在1999年企圖自殺。她之後到一間獨立教會成為牧師,2000年再次在樂壇復出,惟在2003年宣布引退。

身心被病魔困擾 多次有意自盡

樂壇失意,Sinéad的身心同樣遭遇挫折,她證實患上躁狂抑鬱症和纖維肌痛症(Fibromyalgia),其中情緒問題更日趨嚴重,包括在2015年11月接受切除子宮的手術後,在網上留言表示有意自殺,但最終獲救;而在去年1月兒子Shane自盡喪生,就為她帶來嚴重打擊,並在網上發長多段令人憂慮的留言,亦暗示有意自我了斷。

Sinéad O'Connor在離世前不久搬到倫敦,並有創作新歌曲和舉行巡唱,惟這些鴻圖大計已無法實現。(Reuters)

就在Sinéad離世消息曝光後不久,《每日郵報》公開對方日前的生活片段,她當時表示自己在7月初搬到倫敦新居,並到住所附近的劇場欣賞芭蕾舞表演,更透露有意創作新作品,希望可以在未來兩年舉行巡唱,惟這些計劃隨着她的離世而無法實現。

Sinéad的56年人生突然劃上句號,她一直以音樂作為應對心魔的手段,再加上不妥協和無悔的做人處事方式,令她的歌聲和才華永垂不朽。

求助網站和熱線:

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線:23892222

醫院管理局精神健康專線:24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線:23820000

利民會《即時通》:35122626

明愛向晴熱線﹕18288