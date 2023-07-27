Sinéad O'Connor英年早逝　童年陰影塑造叛逆風格

愛爾蘭著名女歌手Sinéad O'Connor7月26日離世，終年56歲。她被喻為當地近代樂壇的天才之一，其光頭形象及出位言行亦深入民心，但原來這種另類風格與她的年少時代有關，而事實上，她亦視音樂為逃避童年陰影的良藥。



英國廣播公司（BBC）報道，Sinéad O'Connor在1966年12月8日出生於都柏林，她在5兄弟姊妹中排行第三，父母很早結婚，惟婚姻生活大起大跌，兩人最終在Sinéad八歲的時間離異。

Sinéad的兄弟Joseph曾形容母親「非常不高興和不安」，並且有對兒女肢體和情緒虐待，導致Sinéad離家與父親同住，但她卻多次逃學和到店舖盜竊，最終被送到都柏林一間教會的收容中心。

年輕時才華嶄露頭角

該收容中心用於安置被視為濫交的年輕女性，不過亦是Sinéad走上音樂之路的重要轉捩點。當時一名修女為了可以控制Sinéad的情緒，就買了一個結他給她，更找來音樂老師教授音樂。中心一名義工的兄弟是當地知名搖滾樂隊In Tua Nua成員，於是曾找Sinéad一同錄音，但最終樂隊認為她太年輕，所以沒邀請成為全職成員。

Sinéad O'Connor年輕時獲修女贈送結他，令她與音樂結下不解之緣。圖為她2009年在拉脫維亞一個音樂節上表演。（Reuters）

Sinéad在16歲時被送到沃特福德（Waterford）的寄宿學校，有教師發現她的天份，幫她製作唱帶樣本，當中包括兩首自己創作的歌曲。當地作曲家Colm Farrelly與她見面後，決定安排她與其他音樂人組成樂隊Ton Ton Macoute，結果一炮成名，樂隊搬到都柏林。

堅拒改變叛逆形象

她之後搬到倫敦發展，遇上曾與U2合作的老牌經理人Fachtna Ó Ceallaigh，除了教導她的音樂技巧，同時亦灌輸共和政治思想。而Sinéad與唱片公司簽約後，對方希望她可以捨棄她一直以來的叛逆龐克（punk）形象，改以一身女裝打扮，但她堅決拒絕，其陸軍裝髮型從此獲保留。

Sinéad憑首張唱片《The Lion and the Cobra》於1987年打響名堂，其聲線和音樂奠定她在樂壇的地位，亦為她帶來格林美獎的提名。而在這次成功的背後，Sinéad與監製反目成仇，但她成功遊說唱片公司讓自己創造作品，反映她的才能和自信。

Sinéad O'Connor堅拒改變陸軍裝髮型。（Reuters）

不過Sinéad在翻唱Prince的《Nothing Compares 2 U》後，知名度就像坐火箭一樣直線上升，唱片《I Do Not Want What I Haven't Got》稱霸英美及愛爾蘭流行榜。她在音樂影片的大頭特寫片段令人留下深刻印象，惟她之後透露，拍攝MV時憶起遇車禍喪生的母親，因此令她流淚。

當眾撕毀教宗照片惹公憤

Sinéad在樂壇的爭議不斷，例如在美國新澤西州（New Jersey）表演時，要求取消出場前播放美國國歌的慣例，大會方面在不願意的情況下同意更改安排，事件惹來多個美國電台不滿，紛紛封殺她的作品。

Sinéad O'Connor生前非常敢言，圖為她在2000年5月13日帶同女兒Roisin在都柏林參加反種族歧視示威。（Reuters）

而她獲邀出席全國廣播公司（NBC）的綜藝節目《Saturday Night Live》（SNL）宣傳新作品時，就在唱出Bob Marley的《War》時改歌詞，加入批評教會性侵兒童的內容，並當眾撕毀時任教宗若望保祿二世（John Paul II）的照片，結果NBC接獲超過4000宗投訴，有觀眾更破壞她的唱片報復。

Sinéad在事件後搬回都柏林定居，唱片的銷路欠佳，再加上捲入女兒撫養權之爭，種種壓力導致她在1999年企圖自殺。她之後到一間獨立教會成為牧師，2000年再次在樂壇復出，惟在2003年宣布引退。

身心被病魔困擾 多次有意自盡

樂壇失意，Sinéad的身心同樣遭遇挫折，她證實患上躁狂抑鬱症和纖維肌痛症（Fibromyalgia），其中情緒問題更日趨嚴重，包括在2015年11月接受切除子宮的手術後，在網上留言表示有意自殺，但最終獲救；而在去年1月兒子Shane自盡喪生，就為她帶來嚴重打擊，並在網上發長多段令人憂慮的留言，亦暗示有意自我了斷。

Sinéad O'Connor在離世前不久搬到倫敦，並有創作新歌曲和舉行巡唱，惟這些鴻圖大計已無法實現。（Reuters）

就在Sinéad離世消息曝光後不久，《每日郵報》公開對方日前的生活片段，她當時表示自己在7月初搬到倫敦新居，並到住所附近的劇場欣賞芭蕾舞表演，更透露有意創作新作品，希望可以在未來兩年舉行巡唱，惟這些計劃隨着她的離世而無法實現。

Sinéad的56年人生突然劃上句號，她一直以音樂作為應對心魔的手段，再加上不妥協和無悔的做人處事方式，令她的歌聲和才華永垂不朽。

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