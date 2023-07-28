加拿大恢復優先處理香港人永居及學生簽證等申請　稱早前發布有誤

加拿大移民、難民及公民部（IRCC）7月24日在網站發布更新公告，指不再優先處理來自香港居民的學生簽證、永久居留等申請後，7月27日把更新公告移除，並在指引還原有關優先處理香港人申請的內容。加方向傳媒稱已審視指引，確定之前發布有誤。



加拿大移民、難民及公民部7月24日就「支持香港居民來加拿大特別措施指引」發表更新公告，指撤銷在涉及家庭團聚、學生和永久居留的優先處理部份，香港居民不再享有優先處理權。

加拿大移民、難民及公民部發表的網站7月24日曾發表更新公告（網站截圖）

此舉引起在加港人關注，不過至7月27日，這份更新公告已經移除，畫面變成顯示Error 404。

加拿大部門發布的更新公告已移除，轉為Error 404畫面（網站截圖）

至於在原版的指引頁面，則已重新還原有關優先處理香港人的家庭團聚、留學和永久居留申請的內容。

加拿大部門在「支持香港居民來加拿大特別措施指引」頁面還原有關優先處理香港人的家庭團聚、留學和永久居留申請的內容（網站截圖）

當地多家華文媒體就此查詢加方，加拿大移民、難民及公民部向傳媒稱，已經審視更新後的指引，確定發布有誤，會繼續優先處理香港申請人，香港居民不應預期處理時間有任何變化。

加拿大7月26日大幅改組內閣，移民、難民及公民部長換人，目前未知是否與此事有關。

加拿大自2021年針對香港人推出「救生艇計劃」，包括為港人設立的開放式工作簽證計劃（OWP），並且提供2條供香港人導向永久居留（Permanent residence，簡稱PR）的新途徑，即Stream A與Stream B。