非洲尼日爾政變　為歐美反恐之路添堵｜新聞背後

非洲國家尼日爾（Niger）日前發生政變，總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）遭軍方軟禁和撤職，當地邊境已被封鎖，全國各地實施宵禁。多國呼籲以和平解決問題，但對於歐美國家而言，這次事件很大機會影響打擊伊斯蘭極端主義和俄羅斯瓦格納集團（Wagner Group）的進展。



阿聯酋《國家報》（The National News）及軍事新聞網站Military.com報道，尼日爾在政變前，一直被視為對抗法語地區的極端主義的最後一個主要夥伴，而美國在當地有過千名軍事人員，國務卿布林肯（Antony Blinken）在今年3月訪問該國，重申強化雙方的關係，並宣布向該國提供1.5億美元的直接援助，形容當地是「民主的典範」。

而法國撤出馬里（Mali）後，亦將超過1,000名人員調往尼日爾。

不過尼日爾政局變天，就可能影響當地的立場，改為與鄰國馬里和布基納法索（Burkina Faso）一樣，與瓦格納合作成為反恐夥伴。另外，伊斯蘭極端主義組織在尼日爾活動，包括與相鄰的尼日利亞和乍得（Chad）的博科聖地（Boko Haram），以及來自與馬里和布基納法索邊境地區的ISIS和基地組織（al-Qaeda）附屬組織JNIM日益增長的活動。

2023年7月27日，尼日爾（Niger）數百名政變聚集，部份人手持俄羅斯國旗。（路透社）

美國早在2012年就向尼日爾提供超過5億美元的軍事援助和訓練計劃，是華府在撒哈拉以南非洲（sub-Saharan Africa）最大的支持計劃之一。美國在當地偏遠北部設立無人機基地，作為在撒哈拉反恐行動的一部分，惟政變之後，該基地與其他美軍行動地點的下場仍然不明。

除了美國，歐盟今年較早時候亦在尼日爾展開一項2,700萬歐元的軍事訓練任務。

西非地區是世上最危險的地區之一，區內在今年首六個月錄得超過1,800次極端主義襲擊，導致近4,600人死亡，其中大部分發生在布基納法索和馬里，尼日爾亦有77人死亡。美法兩國在尼日爾的行動是打擊伊斯蘭極端主義的重要組成部分，但政變為當地帶來更多不確定因素，再加上氣候變化、西非地區的移民企圖穿越撒哈拉前往歐洲，令該國面對的問題再百上加斤。