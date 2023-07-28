尼日爾政變｜政變支持者火燒執政黨總部　中方籲對話解決分歧

非洲國家尼日爾（Niger）局勢惡化，總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）自26日遭軟禁在官邸，目前情況未明。軍方宣布對巴祖姆已被撤職，封鎖邊境及實施全國宵禁。中國外交部發言人毛寧27日在例行記者會上表示，中方正在密切關注尼日爾的形勢發展，呼籲相關方面通過對話和平解決分歧，盡快恢復正常秩序。另外，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）27日譴責以武力奪權的行為，並對尼日爾局勢深表關切。



尼日爾總統巴祖姆至週四下午仍遭軟禁。數百名政變支持者週四洗劫位於首都尼亞美（Niamey）的執政黨總部，然後縱火焚燒建築。消息指人群最先在國會大樓前聚集，部份人揮舞著俄羅斯國旗，高呼反對法國的口號，以表達對這個前殖民國家的不滿，尤其由於法國在薩赫勒地區（Sahel）的影響力日益增長。

警察用催淚彈驅散群眾。國家電視台其後播放一份由內政部發出的聲明，譴責破壞行為並禁止示威活動，直至另行通知。

賀錦麗週四與尼日利亞總統兼西非國家經濟共同體（ECOWAS）領袖提努布（Bola Ahmed Tinubu）通電話，雙方均表示致力於捍衛西非和薩赫勒地區的民主。