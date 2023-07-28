日本《防衛白皮書》指中國是最大戰略挑戰　北京：肆意抹黑

日本7月28日發布2023年版《防衛白皮書》，指中國是對國際秩序的最大戰略挑戰。中國外交部28日批評這是肆意抹黑中方正常的國防發展建設和海空軍事活動，向日方提嚴正交涉。韓國則抗議日本在白皮書再次主張擁有獨島（日方稱竹島）主權。



日本《防衛白皮書》指中國正急速加強軍事力量，是對國際秩序的「最大戰略挑戰」，據共同社指，此措辭較去年的「強烈關切」有所加強。白皮書又對中國和俄羅斯軍方在日本周邊的聯合行動表示「嚴重關切」。

中國外交部發言人毛寧在例行記者會表示，日本新版《防衛白皮書》粗暴干涉中國內政，肆意抹黑中方正常的國防發展建設和海空軍事活動，刻意渲染所謂中國威脅，製造地區局勢緊張，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

她指中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，中國國防建設和軍事活動正當合理，同有關國家開展聯合巡航等軍事合作符合國際法和國際慣例，又指台灣是中國領土，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，兩岸之間的所謂軍事平衡完全是個偽命題。日本在台灣問題上對中國人民負有嚴重歷史罪責，尤應謹言慎行、反躬自省。

她稱由於近代日本軍國主義對外侵略歷史，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會高度關注，近年日方不斷增加防衛預算，修改防衛政策，謀求突破性的軍力發展，已引發外界對其是否還堅持和平發展道路的強烈擔憂，「我們敦促日方切實尊重周邊鄰國的安全關切，深刻反省侵略歷史，停止渲染周邊安全威脅、為自身強軍擴武尋找藉口，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。」

韓國外交部28日則表示，對日本《防衛白皮書》再次主張獨島主權一事表示抗議，敦促日本政府立即撤回錯誤主張。