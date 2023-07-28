日本地方政府竟倡孕婦包辦家務＋取悅老公　網民狂鬧　市長道歉

日本廣島縣地方當局日前製作傳單，建議孕婦應包辦家務工作、為丈夫按摩，以及不要「無緣無故沮喪」，稱這樣能「取悅丈夫」維持夫妻關係和諧，引起爭議，最終有關單位懾出壓力公開道歉。



廣島縣尾道市（Onomichi）依據2017年一項公眾調查結果製作傳單，列出了一系列孕婦應該做到的事項，例如不能忙於照顧寶寶而不做家務，因為這樣可能會「激怒丈夫」、不要「無緣無故地沮喪」、應為丈夫按摩、丈夫洗碗後要表示感謝、用「歡迎回家」問候丈夫，以及始終「面帶微笑」等。

傳單內容指出，由於男女大腦結構不同，男性偏理性而女性偏感性，因此在思維結構存在差異的基礎上，寶媽們可以根據上述建議維持夫妻關係和諧。

這一宣傳單經網絡傳播到日本各地後，引發多地民眾強烈不滿。

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一名日本網民發推文稱：「這些傳單所依據的是公眾調查，意味着這就是男人們的真實想法，大多數（日本）男人認為照顧孩子是（妻子）的事，妻子應該做家務，不要忽視照顧丈夫，不要惹丈夫生氣……所以最好不要結婚。」

另一名網友則說：「壓力是孕期的敵人，他們（地方政府）為什麼只攻擊女性？」

隨着抨擊聲愈發激烈，尾道市市長平谷幸弘星期二（25日）在發聲明致歉，稱這些傳單「不符合孕婦、育齡母親和其他育兒者的情感，給許多人造成了不愉快的情緒」。

平谷幸弘補充說，政府已停止分發這些傳單。

一些網民指出，儘管這些傳單「令人震驚地厭惡女性」，但它們代表了日本過時的性別規範和女性不平等承擔壓力的現實，這也是日本新生兒出生率逐年下降的原因之一。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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