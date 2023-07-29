美媒：歐洲領袖缺席中國「一帶一路」論壇　與習近平普京保持距離

美媒7月28日稱，中國計劃舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，但參與的外國官員不多。報道指，一些歐洲國家領袖不會出席，他們與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）保持距離。



《華爾街日報》7月28日稱，一些歐洲國家領袖不出席論壇，反映歐洲大陸與中國的關係正惡化，而歐洲領導人與美國政府一樣，對於增加對中國經濟的依賴心存戒備。

報道指，普京已表示會出席「一帶一路」相關活動，但他的參與進一步令歐洲領導人迴避。在俄烏戰爭爆發後，中國對俄羅斯的支持令不少歐洲領導人對中國的立場變得更強硬。

報道引述高級政府官員稱，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）目前沒計劃參加第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，而一名負責協調意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）行程的人士說，梅洛尼也沒計劃出席。

內文提及，瑞士正考慮是否出席峰會；希臘已向中國表示，希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）不會出席；捷克預計不會派總統或高級官員出席。