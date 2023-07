彭博社：美國官員稱烏克蘭加速反攻　大舉推進南部

一名不願具名的美國官員稱,隨着烏克蘭加快反攻步伐,烏軍已經開始在南部大舉進攻。



彭博社報道,烏軍展開反攻行動已近兩個月,但俄軍仍然佔領烏克蘭南部和東部的大片地區。

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy,又譯澤倫斯基)星期三(7月26日)晚上說:「我們在前線的士兵們今天取得了非常好的成績。」

俄羅斯官員也報告指,烏軍展開了重大的反攻行動。

華盛頓智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War,ISW)的分析員說,烏軍在扎波羅熱(Zaporizhzhia)發動了「一次重要的機械化反攻行動」,並似乎「突破了俄軍事先準備好的某些防禦陣地。」

分析員也補充說,來自俄羅斯的消息對反攻規模和造成多少烏軍損失說法不一,因此戰情目前上尚不明確。

《紐約時報》稍早前引述兩名不具名美國國防官員稱,烏軍已經發起主要反攻攻勢。但一名烏克蘭大使館官員警告說,不要把反攻的任何一部份說成是一場決定性的戰役,並把反攻行動描述為在前線不同地點的一系列長期作戰。

美國防長奧斯汀(Lloyd Austin)星期四(27日)則在巴布亞新畿內亞舉行的新聞發布會上說,「這將是一場艱苦、也是一場漫長的戰鬥,並將面臨挑戰、成功與挫折……烏克蘭已做好充分準備並且訓練有素,以取得成功。」

本文獲《聯合早報》授權轉載