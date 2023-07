美國情報部門報告：中國向俄提供軍事技術　以用於烏克蘭戰事

美國週四(7月27日)發表一份非機密情報報告,中國正在幫助俄羅斯逃避西方制裁,並可能向莫斯科提供用於烏克蘭的軍事和軍民兩用技術。



這份國家情報總監辦公室(Office of Director of National Intelligence,ODNI)所進行的評估,由美國眾議院情報常設特別委員會發布(United States House Permanent Select Committee on Intelligence,HPSCI)。

報告指出,「儘管存在國際制裁和出口管制,但中國正在提供一些軍民兩用技術,莫斯科軍方利用這些技術,繼續在烏克蘭進行戰爭」、「海關記錄顯示,中國國有國防公司向受制裁的俄羅斯政府擁有的國防公司,運送導航設備、干擾技術和戰鬥機零部件。」

報告更指出,自去年俄國全面入侵烏克蘭後,中國已成為俄羅斯「更加重要的合作夥伴」。中俄雙邊貿易中,以人民幣結算的份額有所增加,兩國金融機構正在擴大對國內支付系統的使用。 此外,中國增加進口俄羅斯能源後出口,包括取道歐洲管道的天然氣。

自俄方去年2月全面入侵烏克蘭以來,中國已多次否認向俄羅斯運送軍事裝備。

本月20日,法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)的首席外交政策顧問博納(Emmanuel Bonne)也曾稱,中國正在向俄羅斯提供可用作軍事裝備的物品,儘管規模不大。