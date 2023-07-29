中國防部談日本《防衛白皮書》：固守錯誤對華認知

對於日本公布的2023年版《防衛白皮書》稱中國是最大戰略挑戰，中國防部新聞發言人譚克非7月29日稱，日方白皮書固守錯誤對華認知，刻意渲染所謂中國軍事威脅，抹黑炒作中國軍隊正常的建設發展和軍事活動，粗暴干涉中國內政，挑動地區緊張局勢。



根據中國防部網站，譚克非說，中方對此表示堅決反對，已向日方提出嚴正交涉，中國軍隊始終是維護世界和平穩定的堅定力量，從未挑戰誰，更沒有威脅誰，反而是日方近年來不斷突破和平憲法約束和專守防衛原則，大幅增加防衛開支，鼓吹發展所謂反擊能力，在軍事擴張的道路上愈走愈遠，追隨個別大國搞有針對性的小圈子，給地區和世界和平、安全與穩定帶來嚴重挑戰。

譚克非表示，中方是國際海洋法治的堅定捍衛者和建設者，在涉海問題上的立場一貫、明確，當前東海、南海局勢總體保持穩定，個別國家為了一己私利，派遣艦機頻繁赴相關海域炫耀武力，嚴重加劇地區緊張局勢，中俄防務領域合作建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，致力於維護地區和世界的和平穩定，不對任何國家構成威脅。

他指，台灣是中國的台灣，一個中國原則事關中日關係政治基礎，是不可逾越的底線，日方在台灣問題上對中國人民負有嚴重歷史罪責，近年來不但不反躬自省，反而不斷干涉中國內政，違反國際關係基本準則，違背中日四個政治文件精神，破壞中日關係政治基礎，加劇台海地區局勢緊張，這是極其錯誤和危險的。

譚克非還說：「我們敦促日方深刻汲取歷史教訓，停止不負責任的言行，摒棄以鄰為壑的零和對抗思維，樹立正確的對華認知，在台灣等重大問題上重信守諾，在軍事安全領域謹言慎行，以實際行動推動雙邊關係回到正確軌道。」