印度爆發番茄之亂　農民看守收成遇害　民眾偷煮番茄導致妻離子散

印度番茄價格飆升8倍之際，有居民長途跋涉地前往鄰國尼泊爾買番茄，偷搶番茄的情況也時有發生，有些地區甚至一週內有2名種植番茄的農民在看守自家莊稼時遭殺害。



彭博社18日引述印度食品部數據指，印度番茄價格暴漲8倍，在16日，每公斤價格達約120盧比，其中德里（Delhi）為每公斤178盧比（約17港元），自1月1日以來飆升700％。

7天內2番茄農遭殺害

根據印度警方說法，由於需要看守莊稼，居住在安得拉邦（Andhra Pradesh）Annamaya區的番茄農雷迪（Madhukar Reddy）16日晚在自家田園內休息，結果睡覺時遭歹徒勒死。這是當地7天之內第2名遭殺害的番茄農民。

當地一名62歲番茄農民12日被發現身亡。警方懷疑死者是遭遇搶劫未遂被謀殺。

印度番茄：圖為2023年7月25日，印度艾哈邁達巴德市居民購買番茄的情景。（Reuters）

居民遠赴尼泊爾買番茄

尼泊爾的番茄價格是印度的一半。由於番茄價格高企，印度北阿肯德邦（Uttarakhand）某些居民長途跋涉地跨越國境，前往尼泊爾採購價格比印度便宜接近一半的番茄。

妻為2個番茄離家出走

在番茄價格高昂的情況下，中央邦（Madhya Pradesh）一名男子煮午餐時在沒有徵求妻子意見的下使用了2個番茄後，夫妻2人爆發激烈爭吵，妻子其後還帶着女兒離家出走。