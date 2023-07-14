熱浪席捲全球「地獄犬」襲歐美意大利直逼49度　印度番茄比汽油貴

世界多個地區持續遭熱浪籠罩，其中意大利氣溫可能高達48.8度，美國內陸沙漠地區的日間溫度也可能達至48.8度。



地獄犬熱浪襲南歐

西班牙、法國、克羅地亞、土耳其和希臘等歐洲南部地區氣溫都將超過40攝氏度。

意大利羅馬（Rome）、博洛尼亞（Bologna）和佛羅倫薩（Florence）等10個城市已發布紅色警報。米蘭附近的城鎮一名44歲工人在大街上畫斑馬線期間中暑暈倒、送院後不治，數名遊客也因中暑暈倒，包括一名在羅馬鬥獸場（Colosseum）外的暈倒英國男子。

熱浪席捲全球：圖為2023年7月13日，意大利羅馬一名女子手持絲巾來遮擋太陽。（Reuters）

意大利氣象學會 （Italian Meteorological Society）把這波熱浪命名為「地獄犬熱浪」（Cerberus Heatwave）。地獄犬是羅馬大詩人但丁（Dante）作品《神曲：地獄篇》（The Divine Comedy: Inferno）中的3頭犬隻。

美國逾1人面臨危險高溫

國家氣象局（National Weather Service）12日表示，美國全國有超過1.11億人收到在極端高溫警告，加州（California ）、德州（Texas）、新墨西哥州（New Mexico）、俄克拉荷馬州（Oklahoma）和亞利桑那州（Arizona）大面積土地，氣溫都超過32攝氏度。

熱浪席捲全球：圖為2023年7月13日，美國加州一名農業工人在炎炎夏日下工作。（Reuters）

全國最熱城市鳳凰城（Phoenix），有18個月大的兒童走出水泥地的露台，站了幾秒鐘後腳馬上就起水泡，有無家者表示自己坐在黑色輪椅時感覺就像坐在熱炭上，也有動物園為動物提供冰塊降溫。

↓網民分享亞利桑那州動物園為動物提供冰塊降溫的電視片段↓

印度番茄價格飆升4倍貴過汽油

印度遭受暴雨及熱浪夾擊後爆發「番茄之亂」，番茄價格飆升400%。包括孟買和德里在內的主要城市，番茄價格從每公斤40盧比上漲至逾160盧比，價格較1升汽油還要高。

根據印度金融網站Goodreturns，德里14日的油價為96.72盧比，孟買為106.31盧比。

由於番茄價格飆漲、供給短缺和品質不佳等問題，印度多地麥當勞選擇宣布暫時停止在漢堡中加入新鮮番茄。