尼日爾政變｜非洲聯盟加大施壓　歐盟斷金援　美國威脅跟進

尼日爾（Niger）總統衛隊7月26日發動政變，軍方對國際施壓。歐盟宣布中斷對尼日爾金援，美國則威脅稱將跟進。非洲聯盟和平與安全理事會28日發表聲明譴責政變，要求尼日爾軍方15天內恢復憲法秩序。



世界銀行資料顯示，尼日爾是世上窮國之一，每年獲得近20億美元的官方發展援助。

它也是法國和美國等西方國家的重要安全夥伴，它們利用尼日爾作為遏制西非和中非薩赫勒地區（Sahel）伊斯蘭武裝分子的基地。

它曾被視為幾個不穩定鄰國中最穩定的國家，目前是世界第七大鈾生產國。

尼日爾是協助歐盟遏制撒哈拉以南非洲移民湧歐的重要合作夥伴。歐盟還在尼日爾派遣少量部隊執行軍事訓練任務。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）29日發聲明稱，歐盟即時停止對尼日爾金援，還即時無限期暫停在保安方面所有合作行動。他稱尼日爾總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）繼續是尼日爾合法總統。他要求軍方立即放人，並稱歐盟會就巴祖姆和家人的安全，向涉及政變的軍方領袖究責。

歐盟網站稱，歐盟從預算中撥款5.03億歐元（約43億港元），用於2021至2024年度改善尼日爾的治理、教育和可持續增長。

美國則在尼日爾有兩個軍事基地，駐有約1100名士兵。此外華府有向尼日爾提供數億美元的安全和發展援助。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）29日較早時，向被推翻的巴祖姆表示堅定的支持。他警告那些拘禁巴祖姆的人，如不恢復尼日爾民主規範，數億美元的援助可能堪虞。

聯合國則稱，政變不影響它向該國提供人道援助。

俄衛網7月29日引述聲明稱：「非洲聯盟和平與安全理事會強烈譴責尼日爾共和國發生的軍事政變，7月26日民選總統穆巴祖姆在政變中被推翻……要求軍人立即無條件回到營房，在通過這份公告後最多15天內恢復憲法當局。」

聲明還呼籲尼日爾政變軍人立即無條件釋放總統等被關押人士。

尼日爾總統衛隊成員7月26日早上封鎖位於首都尼阿美（Niamey）的總統府。尼日爾國防安全部隊成員晚些時候在國家電視台發表聲明，宣布總統巴祖姆已被推翻，稱將封鎖邊境並在全國實施宵禁。

尼日爾總統衛隊成員2023年7月26日發動政變，尼日爾國防安全部隊成員同日晚些時候在國家電視台發表聲明，宣布總統巴祖姆已被推翻。圖為27日，政變支持者在位於首都尼亞美（Niamey）的執政黨總部外縱火。（Reuters）

尼日爾武裝力量司令部隨後對叛亂軍人表示支持。

總統衛隊領袖兼將軍奇亞尼（Abdourahamane Tchiani，暫譯）28日透過電視發表講話，自稱為國家新領導人。

巴祖姆目前仍被拘禁在其宅第。非盟委員會主席法基（Moussa Faki Mahamat）對俄羅斯衛星通訊社稱巴祖姆安然無恙。

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根據中國外交部網站的訊息，非洲聯盟和平與安全理事會（The Peace and Security Council）由15個成員國組成，其中5國任期3年，10國任期2年，均可連選連任。成員國權力平等，無否決權。它主要職能是維護地區和平安全，預防地區衝突；對成員國實施軍事干預與維和行動；幫助戰後重建；進行人道主義和災難救援等。它的主要權力有制訂非盟對成員國干預的形式和計劃；制裁以違憲手段更迭政權者；監督非盟反恐政策落實；推動成員國實行民主、良政、法治和保障人權等。