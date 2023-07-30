日本酷暑料達39°C　再有疑似中暑死亡個案　東京年邁夫婦倒斃家中

當一些亞洲國家或地區民眾近期苦於颱風及暴雨的影響之際，日本熱如火爐。氣象廳預料當地氣溫今日最高可達攝氏39度。氣象廳與環境省已對包括東京都在內的39都府縣發布高中暑風險的「嚴防中暑警報」。此外再有人疑死於中暑。



氣象廳預料，埼玉縣熊谷市及山梨縣甲府市30日最高氣溫將達攝氏39度，京都市、埼玉市、福島市將達38度，東京市中心將達37度。預計高溫會持續至8月4日。

炎熱天氣已導致多名日本民眾送院治療。此外近日有一名國中女生及一對高齡夫婦疑死於中暑。

共同社30日報道，東京一對分別90多與80多歲的夫婦29日被發現倒卧家中，證實身亡。警方稱二人並未開動冷氣，僅使用風扇，屋內門窗關閉，內部炎熱非常，懷疑他們死於中暑。

《讀賣新聞》稱一名居於山形縣米澤市的13歲國中女學生7月28日參加校內社團活動，在回家途中被發現疑因中暑昏倒路上，雖緊急送院仍被宣告不治。

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