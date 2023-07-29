意大利40°C熱浪｜電梯故障停於2層樓之間　6旬婦疑中暑熱死

意大利巴勒莫市（Palermo）發生一宗悲劇，一名女子因停電受困大樓電梯內，儘管電梯門沒關，卻因卡在兩層樓之間無法脫困，在當地高溫炎熱天氣下，數小時後被發現時已經不幸身亡。



根據《鏡報》，61歲女子法蘭西絲卡（Francesca Marchione）於7月26日被發現陳屍住宅大樓的電梯內，由於當天上午大樓停電，住戶打電話給消防隊，消防人員才發現她的遺體。

初步調查顯示，法蘭西絲卡被發現時電梯門是開着的，但因電梯卡在兩層樓之間，距離上下兩層的落差都太大，無法自行爬出。

此外，南歐正遭受毀滅性熱浪侵襲，意大利各地高溫炎熱，而巴勒莫市所在的西西里島連續幾天氣溫都超過攝氏40度。當局將這點納入考量，正評估當時電梯裏可能有多熱，且還缺乏水份。

專家紛紛對熱浪表示擔憂，認為熱浪正直接或間接地「無聲奪走人命」，就像發生在法蘭西絲卡身上的悲劇一般。

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