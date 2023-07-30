俄非峰會普京記者會要點一覽：俄羅斯不欲與美國衝突

第二屆俄羅斯-非洲峰會，在7月29日正式結束，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在會後的記者會上回答了近1小時的問題。俄羅斯塔斯社（TASS）綜合了普京在記者會上提及的話題及回應，作為這次俄非峰會的總結。



俄羅斯不希望與美國發生衝突

被問道在敘利亞與美國發生衝突的風險，普京表示俄羅斯準備應對任何情況

「沒有人希望發生這種情況，在美方的倡議下，我們經建立了一個特別機制來防止這些衝突。」

普京未有說明在俄烏戰爭上與美國為首的北約有否有同樣的機制，但相信同樣俄羅斯不希望與北約發生衝突，但俄羅斯已準備應對任何情況。

圖為7月29日，普京在聖彼得堡舉行的俄非峰會後舉行記者會。（Reuters）

俄羅斯與非洲的關係

在與俄羅斯的關係中，普京認為非洲對俄羅斯「非常友好和積極」。普京指非洲並未直接要求俄羅斯「施捨」他們什麼，「給這或給那」。

普京稱非洲國家正在努力尋找「雙方都能接受、雙方都感興趣的項目」。

俄羅斯將給予非洲免費糧食

普京表示，俄羅斯願意向一些非洲國家免費提供糧食，並會在三到四個月內開始。普京指出，莫斯科願意與非洲國家分享因世界糧食價格上漲，為俄羅斯帶來的部分收入。

至於被問及為何俄羅斯退出黑海糧食協議，普京重申這是因為協定中與俄羅斯相關的部分並未履行。同時普京指出，西方國家阻止俄羅斯糧食和化肥出口的嘗試未有成功：「儘管有人竭力阻止我們，但我們在小麥和化肥銷售方面仍然是市場的領導者。」

「特別軍事行動」取得進展

在俄烏戰爭中，普京表示烏軍在試圖推進均以失敗告終，而且損失慘重，並稱他們改變了戰術，以減少裝備損失。普京稱俄軍不僅擊退敵人進攻，還成攻發動反攻，在戰區順利推進。

「他們徒步進攻，導致人員損失慘重。在所謂的反攻開始以來，基輔損失了415輛坦克，1300多輛裝甲車。」

對於烏軍在克里米亞的攻擊，普京表示俄軍已對烏克蘭這些無人機的來源地和製造地進行了「一系列預防性打擊」，並已要求就克里米亞大橋就防禦無人機襲擊加強結構安全性。

有關非洲的和平倡儀

普京稱俄羅斯不會拒絕與烏克蘭展開談判，俄方尊重非洲領導人提出的烏克蘭和平倡議，「正仔細」研究相關內容。

普京表示非洲提出的和平倡議可成為烏克蘭和平的基礎，和平倡議的其中一點是停火，但烏克蘭軍隊正在進攻，俄方在受到攻擊時不能停火。

圖為7月29日，普京在聖彼得堡舉行的俄非峰會後舉行記者會，回答記者提問。（Reuters）

與土耳其關係

普京未有就土耳其向烏克蘭移交亞速營戰鬥人員評論，僅表示莫斯科與安卡拉確實存在「協議」，同時強調土耳其的移交未有影響莫斯科退出黑海穀物協議的決定。

普京同時表示，有計話與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）會面，又稱兩國元首在土耳其5月大選前已就此達成了一致：「要麼他來找我，要麼我去拜訪他。」

有關金磚峰會與G20

普京不會親自參加8月在南非舉行的金磚國家峰會，表示道「我不認為我出席金磚國家峰會，會比我現在留在俄羅斯更重要。」

至於是否參加9月在印度舉行的二十國集團（G20）峰會，普京指目前還沒有決定：「我還不知道，我還沒有考慮過，暫時還沒有決定，讓我們拭目以待。」