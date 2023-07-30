從俄非峰會看普京「朋友圈」　俄羅斯突破制裁困局助力

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）連日在聖彼得堡（Saint Petersburg）接待非洲國家領導人，讓這個國家再次處於聚光燈之下。儘管包括美國在內的西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭而聯手孤立莫斯科政府，但俄羅斯仍能依賴包括中國在內的亞洲、非洲、拉丁美洲的國家。



第2屆俄羅斯-非洲峰會7月27日至28日在聖彼得堡舉行，之後普京29日也與非洲國家領導人討論烏克蘭危機和平倡議。

在俄非峰會上，普京28日與許多非洲國家元首並肩站在一起，表示莫斯科正與非洲及其10億人民攜手合作，俄羅斯對非洲的關注穩步增長，在新興的多極世界中，與非洲大陸每個國家的關係都有着光明的未來。

圖為2023年7月28日，俄羅斯總統普京與非洲國家領導人在聖彼得堡進行工作晚餐。（Reuters）

克里姆林宮自過去數年起一直在非洲大陸拓展外交、經濟影響力並為非洲國家政府提供俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）的安全保障。

俄羅斯因烏克蘭戰爭與西方漸行漸遠，自然希望在俄非峰會尋求更多盟友，不過與2019年第1屆俄羅斯-非洲峰會相比，與會領袖從43人降至17人。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）把這種情況歸咎於這些國家可能受來自包括美國和法國在內國家壓力影響。

除非洲外，俄羅斯還持續得到拉丁美洲和亞洲國家的支持。俄羅斯長期盟友委內瑞拉和古巴在17日舉行的歐盟拉丁美洲與加勒比地區峰會上拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）儘管未有支持俄羅斯，但也拒絕向烏克蘭提供武器或對俄羅斯實施制裁，呼籲歐洲和美國停止「鼓勵戰爭」。

俄非峰會：圖為2023年7月28日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在聖彼得堡出席俄羅斯-非洲峰會最後一天舉行的媒體簡報會。（Reuters）

中國、印度和朝鮮等與西方國家持續譴責、制裁俄羅斯在烏克蘭的軍事行動的做法不同。在俄羅斯入侵烏克蘭1周年紀念日這天，聯合國大多數國家敦促俄羅斯撤兵，而包括中國和印度在內約30個國家投下棄權票。

中俄並無正式盟友關係，但兩國是全面戰略協作夥伴。中國國家主席習近平3月訪俄羅斯時受到熱烈歡迎，普京也計劃10月訪問中國。正如中國外交部發言人所說，中俄之間的合作既不針對第三方，也不受第三方的干擾和脅迫。

俄烏戰爭爆發後，印度起初未有跟隨西方國家立場，譴責和制裁俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，還繼續購買俄羅斯石油，之後改變態度加入西方陣營，譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

朝鮮27日在平壤舉行「戰勝節」70周年閱兵儀式，最高領導人金正恩與受邀出席的中國和俄羅斯代表團同台，並肩校閱盛大的儀式。而從某些角度來看，金正恩利用「戰勝節」建立起「朝中俄」對抗「韓美日」的新冷戰格局。