美國眾議員跟進參院提案　倡對台軍售不再限於防禦性武器

繼美國共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）6月提出法案，要求對台軍售不再限防禦性武器後，眾議院2名議員7月28日也跟進做法，提出眾議院版本的同類法案。



6月14日，魯比奧提出《透過實力促進台灣和平法案》（Taiwan Peace Through Strength Act），要求加快美國對台軍備的移轉，並增加美台之間的共同訓練，且優先對台出售現有及新興的軍備、技術。

民主黨籍眾議員帕帕斯（Chris Pappas）、共和黨籍眾議員班克斯（Jim Banks）28日聯合提出眾院版法案，稱為確保台灣能有效自衛，以及阻嚇中國入侵。法案又要求，承包商需優先生產售台的軍事項目。

美台關係：美國民主黨籍眾議員帕帕斯（Chris Pappas）和共和黨籍眾議員班克斯（Jim Banks）2023年7月28日聯合提出眾院版的「透過實力促進台灣和平法案」（Taiwan Peace Through Strength Act）。（美國國會眾議院網頁截圖）

過去40多年來，由於受到《台灣關係法》限制，美國僅能對台提供防禦性武器。分析指出，一旦新的法案獲得通過，行政部門將獲授權提供「有助台灣嚇阻中國解放軍侵略的武器」，為台灣未來取得攻擊性武器奠定法律基礎。

對於美國對台軍售，中國已多次指出，台灣問題是中國內政，絕不容許任何外來干涉，「台獨」與台海和平水火不容。任何鼓吹加強美台軍事聯絡、對台軍售的言行，只會推高台海緊張形勢和衝突對抗風險，本質是在害台、毀台。

中國也多次批評美方一再背棄承諾，長期頻繁實施對台軍售，加強與台灣地區軍事聯絡，這些惡劣行徑嚴重損害中國國家主權安全，嚴重威脅台海和平穩定，給中美兩國兩軍關係帶來重大戰略風險。