他信8月10日返泰國　警方開會準備「迎接」

泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）的家人已向警方確認，他信的確將於8月10日返回泰國，警方為此已召開內部會議做準備。



《民族報》引述警方消息人士星期天（7月30日）報道，警方已確認他信的班機將在8月10日上午10時30分降落在曼谷廊曼國際機場（Don Mueang International Airport）。

警方高層開會評估局勢，認為他信最終會否回國，取決於8月3日和4日的兩個事件發展。

上述消息人士說，警方高層研判，如果憲法法院8月3日裁定不阻止8月4日的首相人選表決，如果8月4日的表決順利舉行，他信肯定會在8月10日回國。

皮塔（Pita Limjaroenrat）7月19日在第二輪投選首相開始前，遭國會上下議院以多數票否決他二次提名的資格。泰國政府監督機構後於24日向憲法法院提出請願，質疑上下議院是否有權這麼做，並要求憲法法院暫停首相表決程序。

憲法法院將在8月3日裁決，是否接受審議前進黨（Move Forward Party）黨魁皮塔遭國會否決再被提名為首相人選的問題。

上述消息人士也說，警方高層預計憲法法院將駁回政府監督機構的請願，這將使為泰黨（Pheu Thai Party）的首相人選贏得首相職位。這個結果也將使他信如期在8月10日回國。

消息人士補充說，警方擔心他信回國會引發抗議活動，向情報機構尋求協助以監控局勢。

本文獲《聯合早報》授權轉載

