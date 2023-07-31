泰國南部煙花倉爆炸至少12死121傷　近300房屋被毀

泰國南部一個無證煙花倉庫發生爆炸，造成至少12人死亡。當地政府官員說，警方將以玩忽職守的罪名起訴倉庫業主。



這宗爆炸意外星期六（7月29日）下午發生在與馬來西亞接壤的陶公府雙溪哥樂鎮（Sungai Kolok），據信是在非法存放煙花的建築物上進行施工焊接而引起的。

爆炸使倉庫只剩下扭曲的金屬，造成121人受傷，摧毀倉庫周邊292間房子，300多人無家可歸。

住在距離倉庫100米遠的目擊者社訕告訴法新社，「當時我在屋裏玩手機，突然聽到一聲巨響，整個房子都在搖晃。我看到我的屋頂被掀起，向外望去發現房屋倒塌，人們躺在地上，一片混亂。」

陶公府府尹沙南在星期天的新聞發布會上說：「我們已經確認10名死者的身份，找到兩具尚未確認身份的屍體，將進行DNA檢測。」

警方說，他們正在調查建築物爆炸的原因，並指它沒有獲得儲存煙花的許可。

陶公府總警長差倫邦說，爆炸引爆了約1,000公斤的火藥，造成兩個深約2米、寬約6米的大坑。

他也說，爆炸發生前不久，有人送了一批煙花到倉庫，警方正在調查這些煙花是否合法運輸。

雙溪哥樂鎮穆諾區警察局長素他韋特說：「我們已經向倉庫老闆發出傳票，指控他玩忽職守，導致事故發生。」

在泰國，生產煙花爆竹的工廠發生爆炸的情況並不少見。在這宗意外發生的5天前，清邁府堆沙革縣一家煙花廠發生爆炸，造成8人受傷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

