中巴經濟走廊啟動10周年　何立峰抵伊斯蘭堡出席慶祝活動

中國國家主席習近平特別代表、國務院副總理何立峰7月30日抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）。



巴基斯坦內政部長伊克巴爾（Ahsan Iqbal）30日在Twitter分享自己在機場迎接何立峰期間、兩人握手的相片。

何立峰30日抵達巴基斯坦訪問，商討加強兩國經貿合作。中國外交部發言人毛寧29日宣布，應巴基斯坦政府邀請，何立峰30日至8月1日赴巴基斯坦，出席在伊斯蘭堡舉行的中巴經濟走廊啟動10周年慶祝活動。

毛寧說，2023年是習近平提出共建「一帶一路」倡議10周年，也是中巴經濟走廊啟動10周年，過去10年來，作為共建「一帶一路」重要先行先試項目，中巴經濟走廊建設取得豐碩成果，成為中巴友誼「新標桿」，為慶祝走廊啟動10周年，巴基斯坦政府將在伊斯蘭堡舉行隆重慶祝活動，何立峰將赴巴出席上述活動並會見巴方領導人。

毛寧還稱，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴和「鐵桿」朋友，兩國友誼歷久彌堅，中方期待通過此訪，同巴方一道推行兩國領導人達成的重要共識，賡續中巴傳統友誼，推動中巴經濟走廊建設繼往開來、提質升級，鞏固深化中巴全天候戰略合作夥伴關係，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，為地區乃至世界的發展繁榮貢獻力量。