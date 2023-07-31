颱風卡努迫近　日本兩航空公司取消今明2天至少264航班

據日本放送協會（NHK）報道，因強颱風卡努（又稱「卡農」）迫近日本南部，7月31日和8月1日至少有264趟航班被取消。



卡努7月31日中午12時在沖繩地區東南方向的洋面上以每小時15公里的速度向西北偏北方向移動，預計最大風力地區8月1日和8月2日到達日本。

在颱風逼近的情況下，日航（日本航空）取消7月31日67架在沖繩縣和鹿兒島縣起降的航班。全日空（全日空航空公司）宣布取消其在7月31日的73趟和8月1日的124趟航班。

報道預計全天取消的航班數量將會增加。

颱風中心氣壓為960百帕，中心附近最大風速每秒40米，最大瞬間風速每秒55米。颱風中心半徑130公里的範圍內出現每秒超過25米的暴風。

NHK稱，有關方面預計颱風將進一步增強，伴隨着暴風區繼續北上，傍晚時分改為向偏西方向行進，到8月1日將逼近沖繩地區和奄美地區。

沖繩和奄美地區在截至8月2日的這段時間裏預計將有暴風天氣，強風甚至可能導致人們有被物件砸傷的危險，以及行駛中的貨車側翻的危險。

沖繩和奄美地區受颱風及其周邊發達的雨雲的影響，可能有伴隨雷電的暴雨天氣。

氣象廳呼籲沖繩和奄美地區的民眾嚴加防範暴風、巨浪、風暴潮，並對地質災害、低洼地內澇、河流漲水保持警惕。