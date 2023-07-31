3月才道別戰友菅原初代　日本美女大胃王高橋知成逝世　享年30歲

因參加日本綜藝節目《火力全開大胃王》走紅的日本女大胃王菅原初代3月因大腸癌去世，粉絲們非常震驚。不出數月，日本大胃王圈再次傳出令人遺憾的消息，知名女大胃王高橋知成於7月21日去世，享年30歲。



東京電視台節目《デカ盛りハンター》的Twitter賬號發文祈求高橋安息。

日本女大胃王萌梓7月29日在推特發文，指出高橋知成已逝世，她的母親希望萌梓能幫忙轉告外界高橋的死訊。萌梓還分享一張高橋與其他大胃王夥伴的合影，其中也包括3月去世的菅原初代。

以下是日本美女大胃王高橋知成生前照片：

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萌梓稱高橋一定正在天堂吃香喝辣，希望大家能到她的賬號留下道別訊息給她，她一定會看。

萌梓沒透露高橋的死因，但高橋在2022年12月在社交媒體上分享住院的照片，透露她脊椎壓迫性骨折、厭食症及酗酒入院，肝臟相關指數也超標近40倍。

高橋當時發文稱，她已住院兩週，食慾已恢復，可以吃下所有飯菜了。此外她承認自己是酒鬼，但也有一段時間不喝酒了。

以下是菅原初代以往錄影與出席活動的照片：

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萌梓Instagram自5月17日起就沒有更新，引發許多粉絲擔憂。現在突然接到她離世的消息，讓粉絲十分震驚。

外型亮麗的高橋知成是日本第五代女大胃王，身材纖瘦的她卻能吃下大量美食，吸引大批粉絲。

她出道後在許多大胃王主題綜藝節目中露面，又不時在YouTube頻道分享大吃美食的影片。

她曾說菅原初代是她偶像，兩人曾數度合影並一起拍片。沒想到同在日本大胃王圈活躍的兩人，今年接連去世，讓粉絲們非常悲傷。