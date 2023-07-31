尼日爾政變｜武力介入危機升溫？叛軍：外長「引法軍入關」救總統

尼日爾（Niger）7月26日發生軍事政變後，歐盟、美國、非盟及西非國家經濟共同體（ECOWAS）陸續加入施壓的行列。「武力介入」已成一些國家或組織提出處理是次危機的、考慮中的選項，這意味着緊張情勢可能進一步升溫。



發動政變的軍官阿卜杜拉曼Amadou Abdramane稱，尼日爾外交部長馬蘇杜（Hassoumi Massaoudou）以總理身份簽文件，授權法國襲擊總統府以解救巴祖姆（Mohamed Bazoum）。

尼日爾首都尼亞美（Niamey）的政變支持者，焚燒前宗主國法國的國旗，向法國大使館擲石、打破玻璃，並在門外放火，法國譴責暴力事件。

尼日爾政變：圖為2023年7月30日，尼日爾安全部隊準備驅散聚集法國大使館外的親軍政府示威者。法國駐尼日爾大使館位於尼日爾首都尼亞美。（Reuters）

在ECOWAS發聲前，尼日爾軍方警告不要進行任何軍事干預，強調軍方有保衛祖國的堅定決心。

數千名軍方支持者同日在首都尼亞美集會，特別針對法國大使館。有抗議者表示，集會為表達對法國干涉尼日爾事務的不滿，強調「尼日爾是一獨立主權國家，法國的決定對我們沒有影響。」群眾高喊「打倒法國！法國滾蛋！」等口號。

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與去年9月鄰國布基納法索（Burkina Faso）的情況相似，有抗議者試圖爬上大使館的牆壁，有人踩踏已起火燃燒的法國國旗。 在抗議者被尼日爾國民警衛隊驅散之前，一些年輕人向使館大樓投擲石塊、打砸玻璃，甚至試圖縱。

法國愛麗舍宮發聲明稱，任何攻擊法國國民、軍隊、外交官或法國利益的行為，都將促使法國作出回應。