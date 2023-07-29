非洲聯盟要求尼日爾政變軍人15天內恢復憲法秩序

非洲聯盟和平與安全理事會28日舉行緊急會議後發表聲明，譴責尼日爾（Niger）發生的軍事政變，要求政變軍人在15天內恢復憲法秩序，但未有說明15天之後會怎樣。



俄衛網7月29日引述聲明稱：「非洲聯盟和平與安全理事會強烈譴責尼日爾共和國發生的軍事政變，7月26日民選總統穆巴祖姆（Mohamed Bazoum）在政變中被推翻……要求軍人立即無條件回到營房，在通過這份公告後最多15天內恢復憲法當局。」

聲明還呼籲尼日爾政變軍人立即無條件釋放總統等被關押人士。

尼日爾總統衛隊成員7月26日早上封鎖位於首都尼阿美（Niamey）的總統府。尼日爾國防安全部隊成員晚些時候在國家電視台發表聲明，宣布總統巴祖姆已被推翻，稱將封鎖邊境並在全國實施宵禁。

尼日爾武裝力量司令部隨後對叛亂軍人表示支持。

總統衛隊領袖兼將軍奇亞尼（Abdourahamane Tchiani，暫譯）28日透過電視發表講話，自稱為國家新領導人。

巴祖姆目前仍被拘禁在自己的官邸。非盟委員會主席法基（Moussa Faki Mahamat）對俄羅斯衛星通訊社稱巴祖姆安然無恙。

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根據中國外交部網站的訊息，非洲聯盟和平與安全理事會（The Peace and Security Council）由15個成員國組成，其中5國任期3年，10國任期2年，均可連選連任。成員國權力平等，無否決權。它主要職能是維護地區和平安全，預防地區衝突；對成員國實施軍事干預與維和行動；幫助戰後重建；進行人道主義和災難救援等。它的主要權力有制訂非盟對成員國干預的形式和計劃；制裁以違憲手段更迭政權者；監督非盟反恐政策落實；推動成員國實行民主、良政、法治和保障人權等。