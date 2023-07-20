兵變後首段短片證下落｜瓦格納首領普里戈任：歡迎來到白羅斯

俄僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）兵變失敗後，其首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin ）去向成謎。一段相信屬於他的短片週三（7月19日）在Telegram發布，普里戈任歡迎其成員到達白羅斯，稱暫時不會進一步參與烏克蘭戰爭，但命令他們為非洲集結力量 。這是普里戈任自兵變失敗後，首個顯示行蹤的短片證據。



在Telegram發放的短片在夜間拍攝，可以看出普里戈任的側臉，且根據聲音相信是他。他當時正歡迎部下抵達白羅斯，稱「 歡迎來到白羅斯的土地」、「 你們為俄羅斯做了很多事情。前線發生的事情是一種恥辱，我們不需要捲入其中。」

普里戈任最後一次公開露面，是在6月24日離開俄羅斯城市羅斯托夫（Rostov），外界一直關注其之後去向。白羅斯上週曾表示，瓦格納士兵正在明斯克（Minsk）東南部的軍事靶場，協助指導該國部隊。

普里戈任在最新的短片中，命令部下訓練白羅斯軍隊，為「非洲新征程」儲備力量。他又稱，「也許我們會在某個時候重返 SMO（烏克蘭特種軍事行動），那時我們要確信不會被迫讓自己蒙羞。」

普里戈任講話後，一名自稱是烏特金（Dmitry Utkin）的男子發言稱，「這不是結束。這只是即將展開世界上最大規模工作。」他又由英語說：「歡迎來到地獄！」