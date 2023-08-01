UNESCO專家斥政府保護不力　促把威尼斯列瀕危世遺名錄

聯合國教科文組織（UNESCO）專家建議，將意大利的威尼斯（Venice）及其潟湖列入瀕危世界遺產名錄，批評意大利當局對這座城市保護不足，未能減少其遭受氣候變化及旅遊業的損害。



UNESCO世界遺產中心（World Heritage Centre）的專家，定期審查聯合國1,157個世界遺產的狀況，9月將於沙特利雅得（Riyadh）舉行的會議上，由21個UNESCO成員國組成的委員會，將審查超過200多個遺產，並決定將哪些添加到危險名錄。

專家建議，應把威尼斯及其潟湖列入瀕危世遺名錄，指地方政府提出的糾正措施「不夠充分，也不夠詳細」。 專家又批評。意大利自 2021年上次委員會會議以來，一直沒有以持續和實質性的方式進行溝通，當時UNESCO已考慮將威尼斯列入瀕危名單。

威尼斯市政府發言人表示，該市將仔細了解UNESCO世界遺產中心最新的說法，並將在政府進行討論。

威尼斯以其運河和文化遺址而聞名，多年來對旅遊業愛恨參半。 2019年狂歡節（Carnevale di Venezia ）期間，一日有19.3萬湧入。 威尼斯一直計劃對「一日遊」遊客收取費用，以控制遊客數量，但因反對聲浪而推遲。