緬甸「有限度」特赦前國務資政昂山素姬　英媒：仍軟禁

緬甸軍政府8月1日宣布特赦緬甸原民選政府領導人、前國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）及前總統溫敏（Win Myint）等人，但屬「有限度」特赦，據路透社報道，緬甸免去昂山素姬19項控罪中的5項，意味會獲減刑，報道引述消息人士指，昂山素姬仍無法擺脫軟禁。



路透社報道，據緬甸軍方發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）向傳媒指，有關特赦意味昂山素姬會減刑6年。昂山素姬本來面對33年的監禁刑期。

報道引述消息人士指，昂山素姬與溫敏仍會繼續遭拘留，消息人士稱「她將無法擺脫軟禁。」

昂山素姬所屬的政黨全國民主聯盟（National League for Democracy）高層之前指，昂山素姬已在7月24日晚上已經離開監獄，轉到一個政府建築物內軟禁。

泰國外長敦·帕馬威奈（Don Pramudwinai）7月12日曾稱，他前一週曾與昂山素姬見面，並指對方身體狀況良好。

除了東盟多國近來相繼表達對緬甸問題的關注外，中國外交部亞洲事務特使鄧錫軍率領的代表團7月28日也在緬甸禮節拜會緬甸軍方領導人敏昂萊，他此行並會晤緬甸外長吳丹瑞、緬甸國際合作部部長吳哥哥萊、國管委委員兼民族團結與締造和平委員會主席雅畢等人。法媒曾傳出昂山素姬也可能會與鄧錫軍會面的消息，但之後未出現有關兩人正式會面的報道。

緬甸軍方2021年2月1日發動政變之後，這位78歲的諾貝爾和平獎得主就一直被拘留。

昂山素姬的律師和緬甸影子政府「民族團結政府」（NUG）發言人覺佐（Kyaw Zaw，暫譯）早前稱，她的居住條件獲改善是好事，但沒有改變她是一名「良心犯」的事實。

緬甸軍方以煽動罪、選舉舞弊和貪腐等多項罪名提控昂山素姬，並判處她罪名成立。昂山素姬共面對33年監禁刑期。昂山素姬一直否認所有指控，並提出上訴。