沙特主持和平峰會邀30國參與　料美國派國安顧問赴會　中國未確定

沙特阿拉伯8月5日至6日舉行由烏克蘭發起的和平峰會，邀請多達30國派代表出席，據英媒7月31日引述消息人士報道，預料美國派國安顧問沙利文（Jake Sullivan）赴沙特首都吉達，中國則尚未確認會派任何代表。



這次峰會由烏克蘭發起，烏及其盟友希望藉會議說服全球南方國家支持烏克蘭提出的方案，以結束俄烏戰爭。英國《衛報》31日引述參與籌劃會議的人士稱，會議主要目的是令巴西、印度等中立國家不再對俄羅斯侵略烏克蘭採取圍觀態度。

報道指，預料美國會派國安顧問沙利文出席，又指至目前為止，北京尚未確認會派任何代表赴會。《華爾街日報》與《衛報》皆指，選擇沙特阿拉伯主辦這次會談的部份原因，是希望說服中國參加。

據《華爾街日報》稱，受沙特阿拉伯和烏克蘭邀請的國家包括印尼、埃及、墨西哥、智利、贊比亞等。英國、南非、波蘭和歐盟已確認參與。

美媒The Week在8月1日刊文指，沙特希望藉峰會展示國家的國際影響力，認為是沙特王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）把自己定位為全球領導人、影響力超越自身地區的另一例子。