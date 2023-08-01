沙特主持的烏克蘭和平會議：「全球南方」國家為何重要？

最先由《華爾街日報》7月29日爆出的沙特烏克蘭和平會議，到了本周開始得到各方確認。據稱並無獲邀出席的俄羅斯方面，7月31日由克里姆林宮表態，表明會持續關注這場將在8月5、6日在吉達（Jeddah）舉行的會議，並同時批評烏克蘭此刻「不想也不能想要和平」。

8月1日，美國國務院也簡單表明美國將會參與吉達的會議，卻沒有透露進一步的詳情，但此前《華爾街日報》已稱白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）將會出席。而墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）此前則表明要有俄羅斯出席才會參與，也間接證明了墨西哥有被邀請。

根據《華爾街日報》的報道，沙特和烏克蘭廣邀了30個國家參與，當中包括印尼、埃及、墨西哥、智利、贊比亞等一系列在俄烏戰爭一事上立場較為中立的「全球南方」（Global South）國家。

這次和平會議形式與6月在丹麥哥本哈根的「密會」基本一致。有參與哥本哈根會議的巴西、印度、沙特、南非和土耳其，以及G7國家、歐盟等，預計也會以不同形式出席這次吉達會議。

兩次和平會議的目標也甚為相似，就是西方國家想要聯同烏克蘭爭取「全球南方」國家支持一個對烏克蘭有利的俄烏和平方案，到本年秋冬交戰稍息之際嘗試施壓俄羅斯據此重回談判桌。

2023年7月31日，澤連斯基家鄉、烏克蘭克里維里赫（Kryvyi Rih）一棟公寓大樓因俄羅斯導彈襲擊嚴重受損。（Reuters）

雖然在上面提到的非西方國家當中，緊守黑海進出口的土耳其角色一直比較突出，但與俄羅斯長期透過OPEC+在石油產量調控上作聯動的沙特也一直在進行各種調解工作。

沙特此前就曾為俄烏達成了交換戰俘的協議；本年5月也邀請過澤連斯基（Volodymyr Zelesnky）出席同樣在吉達舉行的阿拉伯聯盟峰會；早前亦有報道稱沙特正跟土耳其聯手試圖解決烏克蘭兒童被非法帶到俄羅斯的問題——由於普京（Vladimir Putin）頭上的「戰爭罪行」正出於此事，若此爭議得解，將是未來開展談判的一個極佳背景。（俄方7月31日證實戰爭開始以來曾將超過70萬烏克蘭兒童以人道理由帶進俄羅斯聯邦。）

在沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）一心尋求後石油時代的國家和平發展路向之際，沙特正在極力擺脫卡舒吉（Jamal Khashoggi）謀殺案和也門戰爭等風波引起的國外不佳觀感。其在高爾夫球賽事的「體育洗白」以至本年和伊朗及土耳其改善關係等行動，皆有此等考慮在其中。若能在國際政治中最受關注的俄烏戰爭扮演到促和角色的話，沙特的國際地位和形象將會獲得極大助益。

7月17日，沙特王儲穆罕默德與到訪吉達的土耳其總統埃爾多安會面。（Reuters）

對於西方國家和烏克蘭而言，沙特的重要性更在於中國會否參與的問題上。在6月的哥林哈根會議，中國已獲得邀請，最終卻沒有出席。沙特與中國的關係自然比丹麥為深，這次會議的一大關注點就是會否得到中國的公開參與。

澤連斯基一直非常重視中國在俄烏戰爭當中的潛在角色。去年10月聯合國人權理事會有關新疆問題的投票上，烏克蘭已經離隊不支持西方。本年4月澤連斯基則在戰爭爆發後首次與習近平通了電話。直到最近俄羅斯退出《黑海糧食協議》之後開始對烏克蘭敖德薩（Odesa）運糧港口設施開展攻擊，烏方也特別強調當中一直受毀穀物原本就是要出口到中國，烏克蘭當局也點出當地中國領事館受到破壞的情況，希望爭取到中國的支持。

在目前烏克蘭反攻效果不彰、戰場優勢似乎重新落入俄羅斯手中之際，尋找以外交手段終止戰爭，相對於用烏克蘭人的鮮血來收復領土，可能是澤連斯基的「上策」。雖然戰場上的優勢可能已被莫斯科奪回，但在外交上，俄羅斯的確處於劣勢，即使是意識形態上可能較為傾向支持俄羅斯的國家，在西方輿論和政治壓力之下，也一直維持中立，只有朝鮮和伊朗等國較為全面的支持俄羅斯。

俄羅斯軍隊7月23日空襲烏克蘭港口城市敖德薩（Odesa），造成1人死亡、19人受傷。烏方指俄軍攻擊摧毀當地最大東正教堂主顯聖容主教座堂（Transfiguration Cathedral）。圖為主顯聖容主教座堂受損情況。（Reuters）

而且，在西方制裁之下，俄羅斯不少關鍵科技產品的進口也要靠他國轉運，使俄羅斯更為依賴其他中立國家。這不只是在民用產品上，就連俄羅斯近來似乎成功增產的各式導彈，其在烏克蘭的殘骸也被發現滿佈來自美國的零件。

因此，在俄羅斯與「全球南方」國家的外交關係上，籌碼是在南方國家的這一邊，而不在俄羅斯手上。西方國家、烏克蘭與南方國家們對於這一點當然也是了然於胸。

對於西方和烏克蘭而言，其現實政治的問題就是要如何以實質的回報去拉攏南方國家支持對烏克蘭有利的和平方案，從而施壓俄羅斯接受此等和平談判框架。從此刻的形勢來看，爭奪南方國家的外交工作也許比戰場上的軍備對壘更為重要。