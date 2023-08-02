波蘭指軍用直升機侵犯領空　白羅斯斥捏造事實

撰文：蕭通
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波蘭週二（8月1日）指責白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）軍用直升機侵犯其領空，因此將在向其東部邊境增派部隊。白羅斯軍方否認指控，批評身為北約（NATO）成員國的波蘭捏造事實，作為向烏克蘭增兵的藉口。

波蘭國防部週二表示，正在派遣更多部隊和資源，包括戰鬥直升機到邊境地區，並指已將邊界遭侵犯的情況通知北約，並已傳召白羅斯臨時代辦解釋。

波蘭軍方最初曾否認領空被侵犯，但後來改稱入侵發生在「高度非常低」的地方，雷達難以攔截。白羅斯國防部在Telegram上質疑，波蘭「顯然是在諮詢了海外主人之後」改變說法。

不過，在靠近白羅斯邊境的波蘭東部城市比亞沃維扎（Bialowieza），有附近居民在社交媒體稱邊境遭到侵犯。

白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）日前曾笑稱，波蘭該感謝他控制了俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group），指部份武裝分子渴望進入波蘭。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）上週六表示，超過100名瓦格納成員組成的團體。已經逼近波蘭邊境附近的白俄羅斯城市格羅德諾（Grodno），認為局勢愈來愈危險。

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