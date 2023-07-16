烏克蘭及波蘭指大批瓦格納成員身處白羅斯境內

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）的戰鬥人員已從俄羅斯抵達白羅斯。



路透社報道，烏克蘭邊防局發言人德姆琴科（Andriy Demchenko）星期六（7月15日）在即時通訊應用Telegram發聲明稱瓦格納集團已抵達白羅斯，在白羅斯觀察到了來自俄羅斯團體的行動。

兩名與瓦格納戰士關係密切的消息人士透露，至少從星期二（11日）開始，瓦格納的戰鬥人員就一直在白羅斯。

白羅斯國防部星期五（14日）在聲明中宣布瓦格納集團將為白羅斯不同軍種單位提供培訓並分享經驗。國防部當天還發布一段瓦格納戰士在白羅斯阿西波維奇（Asipovichy）附近訓練白士兵的視頻。

波蘭特勤部也證實瓦格納在白羅斯的存在。副部長協調員扎林（Stanislaw Zaryn）發推文說，白羅斯境內目前可能有幾百名瓦格納戰士。

軍事活動監控組織Belarusian Hajun Project說，星期五至星期六夜間，一個由至少60輛車組成的大型車隊從俄羅斯進入白羅斯，其中包括貨卡、麵包車和公共汽車，目的地據稱是白羅斯中部的采爾（Tsel）。

俄白兩國當局都未對上述報導發表評論。

瓦格納上個月的兵變行動在白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的調解下迅速收場，並宣布部隊將轉移至白羅斯。

另據美國之音引述俄媒報道，俄總統普京（Vladimir Putin）日前在被問及瓦格納能否被保留為一支戰鬥部隊時說，俄羅斯沒有關於私營軍事集團的法律，瓦格納根本不存在。

路透社也在另一篇報道中說，克宮在對普京上述言論置評時指出，不存在一個名為瓦格納的合法實體，而且此類公司的法律地位很複雜，因此需要仔細考慮。

據報，普京還曾在會見普里戈任（Yevgeny Prigozhin）等35位瓦格納指揮官時，提出了瓦格納繼續參戰的幾個選項，其中包括由特羅舍夫（Andrei Troshev）接替普里戈任擔任瓦格納的新首腦。與普里戈任相似的是，化名為「灰髮」的特羅舍夫也與普京有些淵源，兩人是聖彼得堡的同鄉，還曾有過合影。

在瓦格納集團部隊動態撲朔迷離的同時，普里戈任也已長時間未露面。美國總統拜登（Joe Biden）日前在參加與北歐國家領導人峰會時說，美國也不清楚普里戈任的下落，「我不認為我們任何人確切知道普里戈任在俄羅斯的未來會是如何」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

