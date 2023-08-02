泰媒：為泰黨擬排除前進黨　另組十黨聯盟

泰國政黨籌組新政府有了新發展。據報道，為泰黨（Pheu Thai Party）已經同保守派包括原執政黨公民力量黨達成協議，摒棄在大選中贏得最多議席的前進黨（Move Forward Party），另組十黨聯盟，並推舉為泰黨資深顧問賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）為首相。



如果結盟成功，這10個政黨共掌握下議院302席，依然跨不過首相要過關所需的至少375席門檻。不過，少了前進黨，它們獲得上議員支持而組成政府的可能性更高。

《曼谷郵報》星期二（8月1日）報道，在10黨中，五個是為泰黨的新夥伴；除了公民力量黨（PPRP），還有泰自豪黨（Bhumjaithai）、民主黨、泰國發展黨（Chartthaipattana）和勇敢國家發展黨（Chartpattanakla）。

另四個是5月14日大選後組建的八黨聯盟中的成員，即泰國民族黨（Prachachat）、泰團結力量黨（Pheu Thai Ruam Palang）、泰國自由黨（Seri Ruam Thai）和新社會力量黨（Plung Sungkom Mai）。前進黨和另兩黨不在單上。

報道指出，為泰黨跟公民力量黨和民主黨達成協議，讓它們分別獲得五個和三個內閣職位。

公民力量黨黨魁、看守副首相巴維（Prawit Wongsuwan）不會進入新政府，但他的胞弟、前國家警察首長巴差拉瓦（Patcharawat Wongsuwon）會入閣。巴差拉瓦與為泰黨有聯繫，他上週受委為公民力量黨的首席顧問，相信就是為了給兩黨結盟鋪路。

公民力量黨秘書長塔瑪納（Thamanat Prompow）星期一受詢時說，如果受邀加入新的聯合政府，該黨會接受。

泰國發展黨黨魁沃拉烏（Varawut Silpa-archa）說，該黨願意加入為泰黨領導的聯盟，協助組建政府，條件是不能動泰國刑法第112條，即冒犯君主法。

有望被為泰黨提名為首相的賽塔在競選期間曾表示支持修改冒犯君主法。可是，他星期二受訪時改口了。這位房地產大亨說，如果受提名為首相，他不會動冒犯君主法。他還說，須擱置第112條問題才有望組建新政府，而當務之急是改善經濟和保障人民的溫飽。

前進黨在5月大選中贏得下議院中最多的議席，但黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）遭上議院阻撓，上月在國會投選首相中闖關失敗。前進黨隨後宣布「讓路」給下議院第二大黨為泰黨組織政府。

為泰黨副黨魁蓬他（Phumtham Wechayachai）星期一說，八黨聯盟夥伴暫定星期三開會，審議為泰黨與聯盟以外政黨和上議員會談的結果。他透露，這些下議員和上議員堅持，只有前進黨被排除在聯盟之外，他們才會投票給為泰黨的首相人選。

泰國國會上下兩院暫定本星期五（8月4日）再度嘗試投選新首相。

泰國中央銀行星期二警告，如果無法在本月內組建新一屆政府，將削弱投資者的信心，對國家經濟構成重大風險。

本文獲《聯合早報》授權轉載

