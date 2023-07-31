他信返國恐為泰國政壇添亂　警方如臨大敵

據泰國《民族報》、新加坡《聯合早報》報道，在近日傳出泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）即將回國的消息後，泰國警方為此已召開內部會議做準備。



本文獲觀察者網授權轉載，撰文：熊超然



《民族報》當地時間7月30日援引警方消息人士報道稱，警方已確認他信的班機將在當地時間8月10日上午10時30分降落在曼谷廊曼國際機場。警方高層開會評估局勢認為，他信最終會否回國，取決於8月3日和4日的兩個事件發展。

消息人士稱，警方高層判斷，如果泰國憲法法院8月3日裁定不阻止8月4日的首相人選表決，且8月4日的表決順利舉行，他信肯定會在8月10日回國。

據報道，泰國在2023年5月舉行大選後，首相人選一直懸而未決。當地時間7月19日，泰國前進黨（Move Forward Party）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）在第二輪首相選舉投票開始前，遭國會上下議院以多數票否決其二次提名資格。

7月24日，泰國政府監督機構向泰國憲法法院提出請願，質疑上下議院是否有權這麼做，並要求泰國憲法法院暫停首相表決程序。

泰國憲法法院將在8月3日裁決，是否接受審議皮塔遭國會否決再被提名為首相人選的問題。消息人士補充稱，警方高層預計泰國憲法法院將駁回政府監督機構的請願，這將使為泰黨的首相候選人贏得首相職位。這個結果也將使他信如期在8月10日回國。

消息人士指出，泰國警方擔心他信回國會引發抗議活動，因此向情報機構尋求協助以監控局勢。

圖為泰國主要反對黨為泰黨（Pheu Thai Party）領袖、前首相他信之女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）5月15日舉行記者會。（Getty Images）

當地時間7月26日，泰國主要反對黨為泰黨（Pheu Thai Party）領袖、前首相他信的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）在社交媒體發文稱，她的父親、泰國前首相他信在流亡海外15年後，將於8月10日返回泰國。

泰國《曼谷時報》、路透社等外媒報道稱，他信回國後恐面臨牢獄之災。此外，泰國在5月大選後處於政治動盪時期，外界推測，他信的回歸或加劇泰國政治緊張局勢。

對此消息，泰國國家警察局泰國國家警察副局長素拉差（Surachate Hakparn）告訴路透社，他信回國後將接受司法程序。他說：「飛機降落後，警方將正常執行任務。他將不得不上法庭，聽取法官們的決定。」

現年77歲的他信曾兩次擔任泰國首相，其創立的泰愛泰黨（Thai Rak Thai Party）在多屆選舉中都享有很高的支持度。

據新華社報道，2006年9月，他信政府被軍方政變推翻。2007年，泰國憲法法院判決他信創立的泰愛泰黨在大選中舞弊違憲，責令其解散。而他信本人則長期流亡海外。路透社指出，他信此前在多宗案件中被泰國最高法院定罪，目前面臨着長達10年的監禁。

2008年2月27日，他信通過其私人律師宣布回國，為自己面臨的數十項指控進行辯白，隨後被捕。

2008年8月，他信夫婦獲准保釋出國後，並未按泰國法院要求回國參加聽證會。同日，他信從英國向泰國國家電視台傳真一份簽名文件，宣布不接受在泰國國內的相關案件審訊，並將在英國申請政治避難。隨後，泰國最高法院發布對他信及其夫人的逮捕令。2010年3月18日，黑山共和國警方發言人表示，他信已取得黑山公民身份。

他信在2023年5月曾宣布將回國「幫子女帶孩子」，並表示將遵循法律程序。他信還說，他所在的西那瓦家族「尊重並熱愛」君主制，為泰黨雖然同意與前進黨組建執政聯盟，但不會支持任何有損泰國君主制的行動。彭博社稱，他信此番表態意在劃清界限，表明他試圖在君主制問題上與前進黨保持距離。