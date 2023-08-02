特朗普面臨的新四宗罪　他還會有辯解的可能嗎？

美國前總統特朗普（Donald Trump）被控試圖推翻2020年美國總統大選結果，在8月1日增添四項重罪，包括密謀欺騙美國、妨礙政府程序、剝奪憲法賦予人民的公民權利、及阻礙議員行使職權。特朗普將於3日首次出庭。



密謀欺騙美國

特朗普面臨的第一項指控是密謀欺騙美國。這是一個廣泛的指控，涵蓋了一個或多個人試圖以任何方式或任何目的欺騙聯邦政府。控罪指出，特朗普與最少6名不具名的人士串謀推翻選舉結果，共謀者不一定需要對彼此做的事情知悉，只需要有一個共同的目的就可以。

起訴書列出6名密謀者，但未有公開身分，其中4人為律師、1人為司法部官員、1人為政治顧問。

檢方需證明特朗普採取了最少一次「公開行動」，或採取了推進推翻選舉結果的明確步驟，例如致電佐治亞州政府，要求「找到足夠選票讓其獲勝」。

圖為8月1日，美國聯邦大陪審團決定對特朗普提出4項起訴的起訴書。（Reuters）

阻礙政府程序

特朗普面臨的第二項指控是阻礙政府程序，這個指控與密謀欺騙美國相似，但更加具體，在本案中就是阻礙國會認證拜登（Joe Biden）取得大選勝利。

特朗普可以辯稱他真誠地相信選舉是被操縱，但他需要親自作證，而他親作證將面對檢方的質問，而這是有風險的：起訴書中提出證據指特朗普曾致電時任副總統彭斯（Mike Pence），稱他不同意配合改變選舉結果的計劃是「太誠實」，這會削弱特朗普「真誠相信選舉是被操縱」的理據。

剝奪憲法賦予人民的公民權利

特朗普面臨的第三項指控是剝奪憲法賦予人民的公民權利，這是一個在南北戰爭後通過的舊法律，旨在保護過去在美國被奴役的人民權利，包括投票權。

檢方需要證明特朗普意圖剝奪選民公正選舉的權利，這將取決於證據，顯示特朗普是否知道他的選舉舞弊指控實屬虛偽，而故意挑戰選舉結果。

特朗普可以聲稱他真誠地認為選舉存在舞弊，但同樣他需要出庭作證，以說服陪審團他未有耍謊。

圖為2021年1月6日，特朗普正舉行集會，國會衝擊事件就在這集會不久後發生。（Reuters）

阻礙議員行使職權

特朗普面臨的最後一項指控是阻礙議員行使職權。這項指控罪與阻礙政府程序類似，但涵蓋範圍更廣，包括威脅議員、誘使議員、利用權力影響議員等。

特朗普可能會辯稱他只是行使他的言論自由權利，並沒有威脅或利用權力影響任何人。但是起訴書中已經提供了證據，顯示特朗普曾經在社交媒體上威脅對其不忠的共和黨議員，敦促他們挑戰選舉結果。

若特朗普要辯護，他需要證明自己的行為並非試圖推翻大選結果，這可能是一個艱難的任務，因為有太多針對特朗普不利的證據和紀錄。