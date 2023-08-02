美國再傳出銀行倒閉　堪薩斯州一小型銀行遭接管

美國堪薩斯州（Kansas）一家擁有4間分行的小型銀行在7月28日宣布破產，成為今年內第四家被監管部門接管的銀行，亦是全國第五宗銀行破產事件，當局強調今次是個別事件。



雅虎財經（Yahoo Finance）8月2日報道，今次涉事銀行是位於堪薩斯州的心臟地帶三州銀行（Heartland Tri-State Bank），聯邦儲蓄保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）指，該銀行在破產當天的資產為1.39億美元。

FDIC表示，堪薩斯州州另一家銀行夢想第一銀行（Dream First Bank）同意接收心臟地帶三州銀行的戶口及買入該銀行的資產，而FDIC則會動用約5420萬美元存款保障基金，分擔夢想第一銀行的貸款損失。

堪薩斯州銀行辦公室指，心臟地帶三州銀行遭受詐騙而破產，強調與今年初加州、紐約等銀行破產事件無關。

美國在今年傳出多宗銀行破產事件，包括史上第二大宗破產案的第一共和銀行（First Republic Bank），它5月被接管時仍有2,290億美元資產；矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）、紐約Signature Bank亦分別陷入經營困難而宣布破產。