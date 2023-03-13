Signature Bank倒閉　成美國史上第三大銀行破產案

繼美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）後，美國監管機構3月13日宣布關閉Signature Bank（簽名銀行）。以資產規模計算的話，這是美國歷史上的第3大銀行破產案。



根據《華爾街日報》，截至2022年底，簽名銀行資產規模為1,180億美元。

矽谷銀行倒閉引發金融恐慌

美國商業銀行矽谷銀行金融集團（Silicon Valley Bank Financial Group，簡稱SVB Financial）10日宣布因旗下銀行存款減少不得不虧本賣出資產，震驚整個金融界。矽谷銀行資產規模是2,090億美元。

美國金融監管部門其後宣布接管矽谷銀行。這是自2008年全球金融危機以來，當地最大宗銀行倒閉事件，也是美國史上第2大銀行倒閉事件。財政部長耶倫（Janet Yellen）說，目前正與銀行業監管機構密切合作，尋求應對矽谷銀行倒閉和保護存戶的策略，但並未考慮大規模救助行動（bailout）。

耶倫、聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）和聯邦存款保險公司（FDIC）主席格倫伯格（Martin Gruenberg）12日發表聯合聲明，稱在經過與總統拜登（Joe Biden）協商後，批准FDIC對SVB的干預決議，以阻止後者突然倒閉帶來更廣泛的金融影響。

在兩家銀行出事後，美國首三大銀行倒閉事件為：2008年倒閉的華盛頓互助銀行（Washington Mutual），出事時資產規模為3,070億元；第二大為剛剛崩盤的矽谷銀行（SVB），資產規模為2,090億美元；第三大為Signature Bank，資產規模為1,180億美元。至於第四位已數1984年倒閉的大陸伊利諾伊國家銀行和信託公司（Continental Illinois National Bank and Trust），當時資產規模為400億美元。