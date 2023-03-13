SVB矽谷銀行︱如何看待破產事件演進及後續影響？

導讀：矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）及紐約Signature Bank（簽名銀行）兩間美國銀行先後倒閉掀起金融風暴，外界關注美國聯邦政府是否會出手相救，以免風險蔓延。中國社科院金研究所副所長張明以八大重點剖析了事件演進及其後續影響。



1、矽谷銀行是全美排名第16位的商業銀行。規模屬於中等，但具有明顯產業特色。其經營主要服務於科技領域的風險投資，主要存款來自風險投資支持的早期科技創新企業，與後者構成了一定程度的生態共生關係。

2、矽谷銀行存在資產與負債的嚴重期限錯配。截至2022年底，矽谷銀行總資產約為2090億美元，其中存款規模1754億美元（包括約1,500億美元的未投保存款）。而在其資產方，超過1100億美元配置於美國國債與機構債，貸款佔比僅為30%。根據公開資料，在矽谷銀行的債券資產中，僅有270億美元的債券是以公允價值計價（AFS）的，高達900億美元的債券是以持有到期方式計價（HTM）的。

矽谷銀行破產成為2023年美國首個金融「黑天鵝」事件，美國以前所未見的速度加息乃一大原因。（Reuters）

3、矽谷銀行破產的直接原因在於：

第一，隨著美國貨幣政策的收緊，以及移動互聯網融資週期的下行，風險投資新增規模明顯下降，導致創新企業不得不大量消耗自身存款，這導致矽谷銀行負債方迅速收縮；

第二，為了匹配負債方的收縮，矽谷銀行不得不大規模出售持有的美國國債與MBS。由於美國聯儲局持續加息導致存量美國國債與MBS的市場價值大幅縮水，一旦矽谷銀行出售這些債券，原本不必披露市場價值虧損的HTM計價債券就會出現現實損失。數據顯示，矽谷銀行近期出售了210億美元債券，發生了18億美元的交易損失；

第三，矽谷銀行披露的交易損失讓矽谷銀行投資者陷入了恐慌，因為後者擔心矽谷銀行超過1000億美元的債券投資一旦發生超過10%的損失，矽谷銀行的資本金將被完全抹掉。

第四，在恐慌情緒驅動下，存款企業紛紛到矽谷銀行提現，這就產生了經典的銀行擠兌（Bank Run）現象。例如，在矽谷銀行倒閉前一天，客戶從該行提取了約420億美元存款，導致該行現金餘額不足10億美元。而一旦大規模銀行擠兌發生，矽谷銀行陷入破產就難以避免。

4、矽谷銀行破產事件不僅僅是孤立案例，它暴露出美國若干中小商業銀行的共同隱患，即均存在典型的資產負債期限錯配，且資產方大量投資於美國各類高等級信用債券。美聯儲持續加息縮表導致這些中小銀行相關投資出現大量賬面虧損，一旦這些虧損變現，大量中小銀行都會面臨資本金大幅縮水甚至歸零的窘境。相比之下，目前美國大型商業銀行資產負債表較為健康、資本金也非常充足。

因此，矽谷銀行破產事件可能造成美國中小銀行爆發集體性危機，有點類似於1980年代美國儲貸協會危機。如果美國政府不進行救助，那麼可能導致大量存款脫離中小銀行，進而造成後者爆發系統性風險。例如，最近一段時間，除矽谷銀行外，美國Silvergate Bank、Signature Bank也已破產倒閉。

繼矽谷銀行SVB後, Signature Bank亦告倒閉。3月12日，一名員工抵達美國紐約市的Signature Bank總部。（Reuters）

5、正是意識到這一點，3月12日，美國財政部、聯儲局、美國聯邦存款保險公司（FDIC）發布聯合聲明，承諾設立一個由財政部提供資金的新貸款計劃，確保矽谷銀行的儲戶能夠支取所有資金，但不保障矽谷銀行股東與債權人利益。這一聲明應該能夠遏制住矽谷銀行的存款擠兌現象。此外，這一聲明也有助於抑制美國其他中小銀行可能面臨的類似衝擊。由此看來，矽谷銀行成為第二個雷曼兄弟甚至引髮美國金融海嘯的可能性已經顯著下降。

6、矽谷銀行事件對美國風險投資體系、科技初創企業已經產生了一定負面影響，也對與硅谷銀行有聯繫的中國科技型企業產生了一定衝擊，但從美國政府新的解決方案來看，後續直接衝擊較為有限。

美國在一年內急促加息8次，對美國各類金融機構的加槓桿套利行為造成顯著衝擊。鮑威爾早前承認通脹上漲的速度和持續的時間超出了此前的預期。（Getty Images）

7、美國金融市場震盪尚未結束。2022年3月至2023年1月，聯儲局在不到一年時間內加息8次，累計加息幅度達到425個基點。如此陡峭的加息幅度是過去四十年前所未有的，這必然對低利率時期美國各類金融機構的加槓桿套利行為造成顯著衝擊，從而引發新的金融風險。

從目前美國通脹走勢與聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表態來看，2023年加息的節奏與幅度依然可能再度超出市場預期。這就意味著，以美國股市與債市為代表的資產價格調整可能仍未結束，美國與其他國家的投資者可能繼續遭遇較大規模虧損。由此引發的資本金損失與流動性壓力可能再度引發金融機構破產清算風險。新興市場與發展中國家也可能再度爆發貨幣金融危機。

8、從目前來看，矽谷銀行事件對中國金融市場衝擊非常有限。但對中國的主權投資者與私人投資者而言，矽谷銀行事件向他們再度提示了大規模投資美國金融資產可能面臨的市場風險。此外，俄烏衝突之後美國政府將美元「武器化」的行為，也向他們提示了大規模投資美國金融資產可能面臨的地緣政治風險。換言之，通過各種方式以較低成本實現資產多元化，依然是中國投資者面臨的當務之急。

作者：張明，中國社科院金研究所副所長，國家金融與發展實驗室副主任



本文轉載自「張明宏觀金融研究」

