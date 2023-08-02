波蘭稱烏克蘭應對華沙表達「更多謝意」　兩國互召大使

烏克蘭和波蘭8月1日互召大使，顯示兩個聯盟關係出現變化。波蘭總統外交政策顧問普爾茲達茨（Marcin Przydacz）表示，基輔應對華沙在俄烏戰爭中給予他們的支持表達更多謝意。



普爾茲達茨還說，波蘭政府必須捍衛波蘭農民的利益，他這番話是針對波蘭對烏克蘭商品實施的進口禁令，這項禁令下個月到期。

波蘭外交部在X社交媒體平台（前稱Twitter）貼文說，波蘭召見了烏克蘭駐華沙大使，「對烏克蘭當局的講話作出回應」，但沒有說明它所指的烏克蘭講話是什麼。

烏克蘭外交部星期二發表聲明說，烏方已召喚波蘭大使表明，有關烏克蘭對波蘭援助忘恩負義的言論，「絕不是事實也不可接受」。

烏克蘭外交部說：「我們深信烏克蘭與波蘭的友誼是超越政治利益的。我們決不能質疑兩國人民之間相互理解和深厚的友誼。」

為避免這場外交風波惡化，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）發出呼籲，他說波蘭為烏克蘭提供堅定支援的「盾牌」，決不能出現「裂痕」。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，基輔和華沙一直是堅定盟友，但最新的事態發展反映了這兩個鄰國之間存在一些爭議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

