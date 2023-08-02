惠譽將美國長期評級下調至AA+的原因與影響｜新聞背後

評級機構惠譽（Fitch）8月1日對美國的最高信用評級從AAA下調至AA+。本文說明此舉的原因與影響。



惠譽下調美國長期評級的理由包括預計未來3年財政狀況將惡化，而且整體政府債務負擔較高且不斷增加。以下是相關理由的說明：

● 債務上升

美國政府的債務近年一直在逐步增加，現在已達第二次世界大戰以來的最高水平。這引發對華府未來償還債務能力的擔憂。

● 治理標準下降

惠譽表達對美國治理標準下降的擔憂。美國反覆的債務限制僵局、以及最後一刻才得出解決方案，顯示其治理標準下降。這導致對華府履行財務義務能力的不確定性。

● 美國可能出現經濟衰退

惠譽指出，美國經濟面臨不利因素，如通脹率上升、以及可能出現經濟衰退。這可能會進一步加重政府的財務壓力。

美元：圖為2009年11月3日，美國科羅拉多州一間銀行內的美元。（Reuters）

惠譽下調美國長期評級對美國經濟的影響

● 借貸成本上升

美國政府可能須支付更高的債務利息，這可能會增加聯邦預算赤字。

● 對美國信心降低

評級下調可能會令外界降低對美國經濟的信心，這或會令企業更難籌集資金。

● 波動性增加

評級下調可能會導致美國金融市場的波動性增加，這可能會令企業更難為未來進行規劃。