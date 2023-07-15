美國製造業投資的超級周期正在開啟

在全球化時代的很長時間內，美國經濟與製造業外移曾經是緊密關聯的。世界是平的！這是全球化黃金時代的一大特點。跨國公司在全球尋找成本窪地，利用暢通無阻的自由貿易渠道構建複雜的全球供應鏈。以蘋果公司為例，這家全球市值最大的美國消費電子生產商，其明星產品iPhone智能手機居然沒有一部是在美國生產的！更讓人稱奇的是，蘋果公司自己並沒有製造工廠和生產線，而是利用強大的供應鏈管理能力，將全部產品外包給代工廠來完成。



中國是全球化的最大受益者之一。依靠多種比較優勢——廉價的勞動力、原材料及能源成本，中國在全球化的黃金時代很快成為「世界工廠」，與此同時，中國經濟也迅速崛起。中國的GDP規模從2001年加入WTO時的11萬億人民幣，至2010年超越日本成為全球第二大經濟體，再到2021年達到121萬億人民幣，實現了20年時間增長11倍的奇蹟。

建立在自由貿易和投資以及全球供應鏈基礎上的全球化，在2017年之後出現了巨大轉折。特朗普出任美國總統後，以美國的國家力量將逆全球化推向高潮，作為美國最大逆差來源的中國首當其衝，被迫與美國打起了貿易戰，過去習慣了的全球化好日子，現在似乎到頭了。國際地緣政治摩擦加劇，更是給逆全球化增加了極大的動力。

世界的轉變不只是體現在貿易上，還體現在全球投資的變化上，尤其是製造業投資的全球佈局正在發生很大轉變，美國正在成為製造業投資的新熱點。重振美國製造業的口號，在奧巴馬第二個總統任期內就已提出。經過了特朗普政府之後，在拜登政府任內開始結出果實。

圖為10月30日德國柏林杜莎夫人蠟像館的美國總統特朗普蠟像被放入垃圾桶，垃圾桶內還有一頂寫有「讓美國再次偉大」的帽子及數個標語。 （Reuters）

美銀美林私人銀行負責市場策略的約瑟夫·昆蘭（Joseph Quinlan）在今年6月中旬的一份報告中寫道：「我們認為美國正處於製造業超級周期的早期階段。」外國直接投資在其中發揮了重要作用，許多跨國公司都急於在美國建立大型設施，投資美國「真的引起了全世界的關注」，「當你與韓國、日本和歐洲的公司交談時，他們談論的就是隻想在美國建立業務。」昆蘭估計，這一趨勢將持續到本世紀20年代後半期。

數據顯示，2023年4月，美國製造業建造新工廠的折年支出達到1890億美元，是2010年代平均水平（630億美元）的3倍。與2010年代相比，本輪繁榮時期的投資類型往往涉及的資本支出要大得多。最新數據顯示，美國製造業建廠投資（construction spending）在今年5月達到1943億美元，是拜登政府剛上台執政時的2.5倍。這項由美國人口普查局進行的統計，包括了企業新建生產基地設施所投入的各項開支。

美國財政部6月27日的報告，將美國的製造業投資進行去通脹（deflate）並作行業拆分，發現主要的增長來自電腦、電子和電氣行業（computer, electronic and electrical），僅這幾個行業在今年4月的在建廠房總額接近1000億美元（折年），佔整個製造業廠房投資的50%以上，比兩年前上升了接近10倍。

圖：美國製造業建廠投資近兩年大幅增長

美國財政部的這份報告還對比了其他發達經濟體的製造業投資情況，發現日本、德國、澳洲、英國都沒有出現製造業投資超出歷史趨勢的大幅上升。這意味着，美國在吸引全球製造業投資方面，表現出了比其他發達國家更大的吸引力。美國數字新聞網站Axios的一篇文章總結，在美國，製造業投資的超級周期正在開始（A manufacturing investment supercycle is starting）。

製造業重回美國，與美國政府近兩年的政策有關。拜登政府簽署的《通貨膨脹削減法案》、《兩黨基礎設施法案》、《晶片與科學法案》以及被壓抑的需求，推動了美國數千億美元投資的增長。在晶片法案的誘導下，多項重大投資或意向湧向美國。比如台積電在亞利桑那州鳳凰城的二期投資，兩期共400億美元。此外，美光公司在紐約州錫拉丘茲投資1000億美元建立半導體工廠，英特爾在亞利桑那投資200億美元，IBM將在紐約州投資200億美元。

除了政策引導，在投資製造業方面，美國雖然成本較高，但美國仍保持了一些傳統優勢，包括：企業所得稅低，生產率高，研發支出龐大等。此外，美國還有一個極為突出的優勢——高於世界其他任何地區的消費水平。根據聯合國的數據，美國人口只佔全球的4.5%，而個人消費卻佔全球的30%。美國工業領域的大量投資往往會創造高薪工作，這將在美國創造更多的工作機會，並帶來工資水平的提升。

2022年2月4日，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）於國會大廈就《2022美國競爭法》發表講話。該法案以應對中國競爭為名，為美國半導體製造業撥款520億美元，為改善美國供應鏈撥款450億美元，為汽車、消費者電子商品和國防系統生產的關鍵部件撥款20億美元。（Getty）

為什麼美國近幾年成為全球製造業投資的熱點？必須承認，美國重獲製造業的青睞並不單純是因為經濟原因，還與地緣政治環境變化有很大關係。近幾年來，全球地緣政治形勢急劇惡化，兩大事件在很大程度上主導了製造業的全球投資決策。一是美國推動盟友對中國進行了地緣政治與地緣經濟「圍剿」，在科技、產業、投資等多個領域制裁或限制中國；二是俄羅斯發動的烏克蘭戰爭，推動西方世界全面制裁俄羅斯，地緣政治因素開始決定製造業的投資行為。在這一輪捲動全球的製造業投資調整中，市場寬廣的美國是最大的受益者，而中國過去的優勢正在迅速退去。如果世界長期處於地緣政治動盪中，美國將從中長期得益。

作為全球頭號強國，美國擁有全球最大的消費市場，全球科技創新最為活躍，金融市場的規模在全球最大，如果在製造業投資轉移中獲得投資者青睞，美國經濟和高端製造業都將獲得有效的支撐。製造業得到顯著強化的美國經濟，將彌補上與其他國家相比的製造業「短板」。有經濟分析人士認為，了解美國製造業投資熱潮規模將發展得多大，持續時間有多長，對於理解本世紀20年代剩餘時間的宏觀經濟至關重要。由此可見，重振製造業不僅事關美國經濟，而且還對全球經濟和中國經濟有重要影響。

最終分析結論：

美國製造業投資的超級周期正在開始，這不僅對美國經濟會產生重大影響，還對全球經濟和中國經濟未來的發展都產生重大影響。

本文轉載自安邦智庫《每日经济》分析專欄第6955期

